बांधकाम व्यावसायिकांकडून सासवडमधील रस्ता दुरुस्त
सासवड, ता. २५ : सासवड (ता. पुरंदर) शहरातील वढणेवस्ती ते जयदीप मंगल कार्यालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्याचा खचलेला भाग दुरुस्त करण्यात आला आहे. याबाबत ‘सकाळ’ने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर या रस्त्यालगत इमारतीचे काम सुरू असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकाने याची दखल घेत हा रस्ता तत्काळ दुरुस्त केला.
हा रस्ता, सासवड- हडपसरला जोडणारा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. परिसरातील अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील नागरिक दररोज या रस्त्याचा वापर करतात. रस्ता खचल्यामुळे नागरिकांना ये- जा करताना अडचणी येत होत्या. तसेच अपघाताची भीतीही होती.
‘सकाळ’मध्ये बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर, संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी याची गांभीर्याने दखल घेतली आणि खचलेला रस्ता दुरुस्त करून दिला. तानाजी सातव यांनी बांधकाम व्यावसायिकाचे आणि ही समस्या लोकांसमोर आणल्याबद्दल ‘सकाळ’चे आभार मानले.
05705
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.