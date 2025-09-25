सासवडच्या मंडळांमध्ये कार्यक्रमांचा उत्साह
सासवड, ता. २५ : सध्या सर्वत्र शारदीय नवरात्र उत्सव उत्साहात साजरा होत असून, सासवड शहरातील ग्रामदैवत श्री काळभैरवनाथ मंदिरासह विविध नवरात्र उत्सव मंडळे आणि मंदिरांमध्ये पारंपरिक आणि भक्तिमय वातावरणात हा उत्सव साजरा केला जात आहे. या निमित्ताने दांडिया, विविध स्पर्धा, गोंधळ, छबिना, भजन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.
मंदिरांतील विविध उपक्रम
सोपाननगरमधील ओम शिवशक्ती नवरात्र मंडळ यंदा आपल्या उत्सवाचे ३५वे वर्ष साजरे करत आहे. येथे दररोज आरती आणि शेवटच्या दिवशी होमाचे आयोजन करण्यात आले आहे, तसेच नवरात्रीमध्ये देवीची गाणी ऐकवण्यात येत आहेत.
लांडगे आळीतील तुकाई माता मंदिरात महिला आणि मुलांसाठी विविध स्पर्धा, एकतारी आणि सांप्रदायिक भजन, होम आणि आध्यात्मिक प्रवचनांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
धान्य बाजारातील श्री दत्त मंदिर नवरात्र उत्सव मंडळाने उत्कृष्ट सजावट केली असून, अन्य खर्चाला फाटा देत देवीसाठी सोन्याचे दागिने करण्याचा उपक्रम राबवला आहे. मुख्य रस्त्यावरील पुरातन तुळजाभवानी मंदिर येथे मधुबाला शाम महाजन आणि प्रेरणा किशोर महाजन यांच्या दोन पिढ्या हा उत्सव साजरा करत आहेत. दररोज देवीला नव्या वाहनावर आरूढ करून पूजा आणि आरती केली जाते. तिसऱ्या दिवशी ऋषी भारुड महेश्वरी रूपातील देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती.
हिवरकर मळ्यातील टाकमाई माता नवरात्र मंडळाने सातव्या माळेला महाप्रसादाचे आयोजन केले आहे. या वर्षी उत्सवासाठी स्वयंचलित चौघडा आणि घंटावादनाची यंत्रणा उभी केली आहे. या व्यतिरिक्त बुरूड गल्लीतील शिवशक्ती नवरात्र मंडळ, बोरावके आळीतील पुरातन सटवाई मंदिर, दळवी गल्लीतील महालक्ष्मी मंदिर, बोत्रे आळीतील तुळजाभवानी मंदिर, साठे नगरातील एकता प्रतिष्ठान, म्हाडा कॉलनीतील महालक्ष्मी नवरात्र उत्सव मंडळ, कोडीत नाक्यावरील शिव छत्रपती नवरात्र उत्सव मंडळ आणि सोपानदेव मंदिराजवळील संत सोपानदेव नवरात्र उत्सव मंडळ येथेही हा सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे.
