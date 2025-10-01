भिवरीत दिव्यांगांना साहित्यांचे वाटप
सासवड, ता. ३० : पुरंदर तालुक्यातील दिव्यांग बांधवांसाठी कायमच मदतीचा भूमिका घेतली असून, यापुढेही सर्वतोपरी मदत केली जाईल. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पुरंदरमधील दिव्यांग बांधवांसाठी सासवडमध्ये लवकरच अद्ययावत आणि भव्य दिव्यांग भवन उभारण्यात येईल, असे आश्वासन माजी आमदार संजय जगताप यांनी केले.
भिवरी (ता. पुरंदर) येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त भाजप आयोजित ‘सेवा पंधरवडा’ कार्यक्रमांतर्गत पुरंदर भाजपचे उपाध्यक्ष दिलीप कटके यांच्या माध्यमातून दिव्यांगांना कृत्रिम साहित्य उपकरणांचे वाटप करण्यात आले. भिवरी ग्रामपंचायतीच्या वतीने पाच टक्के दिव्यांग निधीचे वाटपही माजी आमदार जगताप यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत ते. यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर वढणे, सरचिटणीस गंगाराम जगदाळे, नीरा मार्केट समिती सभापती संदीप फडतरे, भाजपच्या वैद्यकीय सेलचे डॉ. सुमीत काकडे, गुलाब घिसरे, मुस्कु दळवी, हनुमंत साळुंखे, सौरभ कटके, समीर तरवडे, सागर भोसले, सूरज अवचरे, महेश तळेकर, मयूर फडतरे, सागर कटके, संभाजी नाटकर आदी उपस्थित होते. भाऊसाहेब दळवी यांनी प्रास्ताविक केले. सुनील गोफणे यांनी आभार मानले.