सासवडमध्ये सीसीटीव्हीमुळे फसला चोरीचा प्रयत्न
सासवड, ता. २९ : सासवड (ता. पुरंदर) येथील सोपाननगरमधील लक्ष्मीनारायण सोसायटीमध्ये सोमवारी (ता. २९) मध्यरात्रीच्या सुमारास चोरीची मोठी घटना टळली. सोसायटीतील तरुणांनी दोन वर्षांपूर्वी गणेशोत्सवाचा अनावश्यक खर्च टाळून बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामुळे चोरीचा प्रयत्न करणाऱ्या पाच चोरट्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले.
मध्यरात्री साधारण अडीचच्या सुमारास पाच चोरटे रणजित आनंदे यांच्या घरात घुसण्याचा प्रयत्न करत होते. त्याचवेळी देवदर्शन घेऊन वीरहून परतणाऱ्या सोसायटीतील रहिवासी ऋषिकेश पवार या तरुण हॉटेल व्यावसायिकाने आपल्या मोबाईलवर सीसीटीव्हीचे फुटेज पाहिले आणि त्याला हा प्रकार लक्षात आला. त्याने तातडीने सोसायटीतील रहिवाशांना फोन करून याची माहिती दिली.
नागरिकांची चाहूल लागताच, घरात घुसलेले तिघे चोरटे आणि बाहेर असलेले त्यांचे दोन साथीदार लगेचच जवळच्या शेतातून पसार झाले. सुदैवाने, चोरट्यांना घरातून कोणतीही वस्तू चोरता आली नाही.
दरम्यान, सासवड पोलिस ठाण्यात याबाबत माहिती दिल्यानंतर त्यांनी तत्काळ घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली.
या वाढीव हद्दीत चोरट्यांच्या अशा घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. तसेच परिसरात शेती असून, चोरांना पसार होण्यासाठी जागा असल्याने या भागात पोलिसांनी गस्त वाढवावी.
- विश्वजीत आनंदे, स्थानिक रहिवासी
05775, 05776
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.