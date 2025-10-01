लता-रफी यांच्या सुरांचा सासवडमध्ये संगम
सासवड, ता. १ : गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांच्या जयंतीनिमित्त आणि गायक महम्मद रफी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचे औचित्य साधून, सासवड येथील पुरंदर कला मंचने ‘वंदन चिरंतन स्वरांना’ हा विशेष कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात मोहन, अमोल, आणि गणेश बागडे या बंधूंनी लता मंगेशकर आणि महम्मद रफी यांच्या लोकप्रिय द्वंद्वगीतांचे मूळ ध्वनिमुद्रण (ग्रामोफोन) सादर करत रसिकांना संगीताची अनोखी मेजवानी दिली.
मेघमल्हार संगीत विद्यालयात झालेल्या या कार्यक्रमात ‘दिल का भवर करे पुकार’, ‘जीवन मे पिया तेरा साथ रहे’, ‘सौ साल पहले’, ‘कुहू कुहू बोले कोयलिया’ यांसारख्या अनेक गाण्यांनी रसिकांना मंत्रमुग्ध केले. मोहन बागडे यांनी प्रत्येक गीताच्या सादरीकरणादरम्यान त्या गाण्यांशी संबंधित चित्रपट, संगीतकार, गीतकार, वापरलेली वाद्ये आणि पडद्यामागील रंजक किस्से सांगितले. त्यांच्या या माहितीपूर्ण निवेदनाला, अमोल व गणेश बागडे यांनी सादर केलेल्या जुन्या ध्वनिमुद्रणांची जोड मिळाली. या अप्रतिम जुगलबंदीमुळे कार्यक्रम अधिकच रंगतदार झाला. ‘कारवाँ’, ‘श्री ४२०’, ‘गुंज उठी शहनाई’, ‘पाकिजा’, ‘पारसमणी’ यांसारख्या चित्रपटांतील गाण्यांनी तीन तास चाललेल्या या कार्यक्रमाला मोठी गर्दी झाली होती. १६ वर्षीय ज्ञानेश्वरी बागडेपासून ते ८८ वर्षांचे दत्तात्रेय काळेबेरे यांसह अनेक संगीतप्रेमींनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून बागडे बंधूंच्या या स्तुत्य उपक्रमाची प्रशंसा केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.