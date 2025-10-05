सासवडमधून वर्षभरात ५० जण बेपत्ता
सासवड, ता. ५ : सासवड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सन २०२५ या वर्षात एकूण ५० व्यक्ती बेपत्ता झाल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या असून, त्यापैकी ४० जणांना शोधण्यात पोलिसांना यश आले आहे. मात्र, अद्यापही १० व्यक्तींचा शोध लागलेला नाही. बेपत्ता झालेल्यांमध्ये अल्पवयीन मुला- मुलींचा समावेश असल्याने पालकांनी सजग राहण्याचे आवाहन सासवडचे पोलिस निरीक्षक ऋषिकेश अधिकारी यांनी केले आहे.
आकडेवारीनुसार, १८ वर्षांवरील ४४ तक्रारींपैकी ३५ जणांचा शोध लागला असून, नऊ जण अद्याप बेपत्ता आहेत. अल्पवयीन मुला- मुलींच्या (१८ वर्षांखालील) दाखल झालेल्या सहा तक्रारींपैकी पाच जणांचा शोध लागला असून, एक अल्पवयीन अद्याप बेपत्ता आहे.
पोलिस निरीक्षक ऋषिकेश अधिकारी यांनी बेपत्ता होण्याच्या घटनांमागील संभाव्य कारणे स्पष्ट केली. यामध्ये प्रामुख्याने कौटुंबिक वाद, कुटुंबातील तणाव किंवा मतभेदामुळे घरातून निघून जाणे, प्रेमप्रकरणे, अल्पवयीन किंवा प्रौढ व्यक्तींचे प्रेमप्रकरण आणि त्यानंतर घरातून पलायन, मानसिक रुग्ण, वयस्कर नागरिक, स्मृतिभ्रंश किंवा इतर शारीरिक दुर्बलतेमुळे वृद्ध व्यक्ती रस्ता चुकतात किंवा घराचा पत्ता विसरतात, यातील काही रस्त्यावर चालताना पडून किंवा अपघातात मृत्यू झाल्याचे दिसून येते.
पोलिस निरीक्षक अधिकारी यांनी, नागरिकांना, विशेषतः पालकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, आपल्या घरातील व्यक्ती, विशेषतः अल्पवयीन मुले आणि वृद्ध व्यक्ती यांच्या दिनचर्येकडे आणि मानसिक स्थितीकडे बारकाईने लक्ष द्या. कुटुंबात वादविवाद किंवा तणाव असल्यास संवाद साधून समस्या वेळीच सोडवा. प्रेमप्रकरणातून किंवा इतर वैयक्तिक तणावातून मुले- मुली चुकीचे पाऊल उचलणार नाहीत, यासाठी मैत्रीपूर्ण वातावरण ठेवा. जर कोणी बेपत्ता झाले तर घाबरून न जाता त्वरित सासवड पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधा आणि संपूर्ण माहिती द्या, असेही आवाहन केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.