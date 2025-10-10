सासवडच्या जय वटेश्वर बंधाऱ्यात जलपूजन
सासवड, ता. १० : सासवडचे माजी नगराध्यक्ष सरदार जयसाहेब पुरंदरे यांच्या संकल्पनेतून चांगावटेश्वर मंदिर परिसरात उभारलेल्या ‘जय वटेश्वर बंधारा’ येथे नुकतेच जलपूजन करण्यात आले.
चांगावटेश्वर देवस्थान सुधार समितीच्या वतीने सुनील कामथे आणि संदीप इनामके यांनी विधिवत जलपूजन केले. यावेळी देवस्थानचे पुजारी अजय बनसोडकर, मंदिराचे व्यवस्थापक विश्वास जगताप, परशुराम देशमुख, बाळासाहेब भोंगळे उपस्थित होते.
या बंधाऱ्यामुळे परिसरातील देवस्थानच्या विहिरीच्या पाणी साठ्यात वाढ होणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या बंधाऱ्यामुळे यामुळे परिसराच्या निसर्गरम्य सौंदर्यात भर पडणार असून, पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मोलाची मदत होणार असल्याचे परशुराम देशमुख यांनी सांगितले.
