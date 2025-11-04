सासवड पोलिसांचे कोंबिंग ऑपरेशन
सासवड, ता. ४ : सासवड पोलिसांनी अवैध धंद्यांविरुद्ध कोंबिंग ऑपरेशन राबवले. खंडोबानगर झोपडपट्टी परिसरासह जेजुरी नाका आणि लांडगे आळी येथील अवैध धंद्यांवर पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला. याबाबत सोमवारी (ता. ३) शहरातील अवैध धंद्यांवर पोलिसांचे दुर्लक्ष होत असल्याबाबत ‘सकाळ’ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
या विशेष पथकाने जेजुरी नाका आणि लांडगे आळी या दोन ठिकाणी सुरू असलेल्या ऑनलाइन बिंगो जुगाराच्या अड्ड्यांवर कारवाई केली. यामध्ये जेजुरी नाक्यावर जुगार खेळविणाऱ्या सचिन विश्वास जाधव (रा. इंदिरानगर) याच्यावर गुन्हा दाखल करून ५४०८ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. तसेच, लांडगे आळी येथे जुगार खेळविणाऱ्या राहुल प्रमोद बुद्धीवंत याच्यावर गुन्हा दाखल करून ७६ हजार ८४० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या दोन्ही ठिकाणांहून एकूण ८० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
या कारवाईत उपविभागीय पोलिस अधिकारी गौर, पोलिस निरीक्षक कुमार कदम यांसह एक एपीआय, तीन पोलिस उपनिरीक्षक, दोन महिला उपनिरीक्षक आणि एसडीपीओ कार्यालय व सासवड पोलिस ठाण्याचे एकूण १५ अंमलदारांचा समावेश होता. उपविभागीय पोलिस अधिकारी राजेंद्रसिंह गौर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अवैध धंद्यांवर अशाच प्रकारे कारवाई करून त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याचा सासवड पोलिस दलाचा प्रयत्न राहील, असे पोलिस निरीक्षक कुमार कदम यांनी सांगितले. तसेच, नागरिकांनी त्यांच्या आजूबाजूला जर कुठेही अवैध धंदे चालू असतील, तर त्याची माहिती तत्काळ सासवड पोलिसांना द्यावी, माहिती देणाऱ्याचे नाव गुप्त ठेवले जाईल, असे आवाहनही कदम यांनी केले आहे.
