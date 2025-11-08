प्रचारास रात्री १० पर्यंतच परवानगी
सासवड, ता. ८ : पुरंदर तालुक्यातील सासवड नगर परिषद निवडणुकीदरम्यान शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करावे. तसेच रात्री १० पर्यंतच प्रचार करता येईल. सभा, मिरवणुका आयोजित करण्यासाठी किमान ४८ तास आधी आणि जास्तीत जास्त पाच दिवस आधी परवानगी घेणे अनिवार्य आहे, असे आवाहन पोलिस निरीक्षक कुमार कदम यांनी केले.
सासवड नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक निर्णय अधिकारी सतीश थेटे, साहाय्यक निवडणूक अधिकारी तथा मुख्याधिकारी डॉ. कैलास चव्हाण आणि पोलिस निरीक्षक कुमार कदम यांनी शनिवारी (ता. ८) पालिका सभागृहात सर्व राजकीय पक्ष, इच्छुक उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांना उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रिया तसेच आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करण्याबाबत मार्गदर्शन केले आहे. थेटे आणि डॉ. चव्हाण यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याबाबत सूचना दिल्या. तसेच शांततेत व पारदर्शीपणे निवडणूक पार पाडण्यासाठी सर्व स्तरावरून सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
उमेदवारासाठी अनामत रक्कम
खुल्या प्रवर्ग : एक हजार रुपये
महिला व इतर प्रवर्ग : ५०० रुपये
पदनिहाय खर्च मर्यादा (रुपयांत)
नगराध्यक्ष : ७ लाख ५० हजार
सदस्य : २ लाख ५० हजार
सूचकासाठी सूचना
नगराध्यक्ष पदासाठी सूचक शहराच्या कोणत्याही प्रभागातील मतदार असू शकतो
सदस्य पदासाठी सूचक हा उमेदवार उभा असलेल्या त्याच प्रभागातील मतदार यादीत असणे आवश्यक
एका मतदाराला फक्त एकदाच सूचक होता येईल.
एकापेक्षा जास्त उमेदवारांना एकच मतदार सूचक असल्याचे आढळून आल्यास, ते सर्व अर्ज बाद ठरविले जाणार
सोशल मीडिया वापर जपून करा
उमेदवार आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियाचा वापर करताना जातीय, धार्मिक तेढ निर्माण होणार नाही याची विशेष दक्षता घ्यावी. कोणतेही वाद, एकमेकांना आव्हान देणारे संदेश प्रसारित करू नयेत.
उमेदवारांनी स्वतःच्या कार्यकर्त्यांना अशा प्रकारच्या गैरवर्तनापासून परावृत्त करण्याचे आवाहन पोलिस निरीक्षक कदम यांनी केले आहे.
