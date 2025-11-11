सासवडमध्ये उमेदवारी अर्जाचे खाते उघडले
सासवड, ता. ११ : सासवड नगरपरिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेस सोमवारी (ता. १०) प्रारंभ झाला; मात्र पहिल्या दिवशी एकाही इच्छुक उमेदवाराने आपला अर्ज दाखल केला नाही. तर दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी (ता. ११) नगराध्यक्षपदासाठी एक अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल झाला असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी सतीश थेटे यांनी दिली. सासवड नगरपरिषदेत एकूण ११ प्रभाग असून यातून २२ नगरसेवक आणि जनतेतून थेट नगराध्यक्षाची निवडणूक होणार आहे. नामनिर्देशन अर्ज दाखल करण्याची मुदत १७ नोव्हेंबर पर्यंत आहे. अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरळीत सुरू असून उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह योग्य वेळेत अर्ज दाखल करावेत, असे आवाहन निवडणूक निर्णय अधिकारी सतीश थेटे यांनी केले आहे.
