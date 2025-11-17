निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सासवडमध्ये ‘बत्ती गूल’
सासवड, ता. १७ : सासवड नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची (२ डिसेंबर) रणधुमाळी सुरू असतानाच, संपूर्ण शहराचा वीजपुरवठा वारंवार खंडित होत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. विशेषतः उमेदवारी अर्ज भरण्याची ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू असतानाच वीज जात असल्याने उमेदवारांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज भरून तो निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे दाखल करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. ही प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ आहे. त्यातच, रविवारी सायंकाळी ६ ते रात्री १०.३० पर्यंत, चार तासांहून अधिक काळ वीजपुरवठा खंडित झाल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे रात्री उशिरापर्यंत नगरपरिषदेत अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. विजेच्या लपंडावामुळे ऑनलाइन अर्ज भरण्यास मोठा व्यत्यय आला.
वीज वितरण विभागाकडून पुरवठा खंडित होण्याचे कारण जेजुरीकडील मुख्य वाहिनीत बिघाड झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. दर गुरुवारी दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी वीजपुरवठा बंद असतो. मात्र इतर दिवशीही अशाच प्रकारे वीज खंडीत होण्याचे प्रकार वाढल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. या वारंवार येणाऱ्या अडचणींवर कायमचा तोडगा कधी निघणार? असा प्रश्न नागरिक करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.