सासवडला जुन्या-नव्या चेहऱ्यांमध्ये चुरस
सासवड, ता. १९ : सासवड नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदासह ११ प्रभागांतून २२ नगरसेवकपदांसाठी होणाऱ्या या निवडणुकीत भाजप, शिवसेना (शिंदे), राष्ट्रवादी काँग्रेस, महाविकास आघाडी आणि काही अपक्ष उमेदवारही मोठ्या ताकदीने रिंगणात उतरले आहेत. यामध्ये १० माजी नगरसेवक, तसेच चार माजी स्विकृत नगरसेवकांचा समावेश आहे.
या निवडणुकीत काही जुन्या आणि अनुभवी चेहऱ्यांसह अनेक नवीन चेहरेही नशिब आजमावत आहेत. यामध्ये नगराध्यक्षपदासाठी भाजपकडून माजी नगराध्यक्षा आनंदीकाकी जगताप, शिवसेनेकडून माजी नगरसेवक सचिन भोंगळे, तर नगरसेवकपदासाठी माजी उपनगराध्यक्ष अजित जगताप, मनोहर जगताप, सारिका हिवरकर, दीपक टकले, माजी नगरसेवक सोपन रणपिसे, डॉ. राजेश दळवी, विद्या टिळेकर, अस्मिता रणपिसे- पोखर्णीकर, तर माजी स्वीकृत नगरसेवक सचिन भोंडे, हरून बागवान, प्रविण पवार, दिनेश भिंताडे रिंगणात आहेत.
निवडणुकीसाठी सासवडमधील ३३ हजार ६५६ मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. नगराध्यक्षपदासाठी थेट जनतेतून, तर ११ प्रभागांतून २२ नगरसेवकपदांसाठी ही निवडणूक होत आहे. प्रत्येक प्रभागात साधारण तीन ते साडेतीन हजार मतदारसंख्या आहे. मयत, दुबार आणि बाहेरगावी असलेले मतदार शोधून, विजयासाठी आवश्यक मतांची जुळवणी करण्याचे मोठे आव्हान उमेदवारांसमोर आहे. सासवडच्या या निवडणुकीत प्रमुख राजकीय पक्षांचे नेते रिंगणात असले तरी काही प्रभागांत अपक्ष उमेदवारही डोके वर काढण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत या निवडणुकीत काही जुन्या आणि अनुभवी चेहऱ्यांसह अनेक नवीन चेहरेही नशिब आजमावत आहेत.
