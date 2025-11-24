सासवडमधील उमेदवारांवर समस्यांच्या तक्रारींचा पाऊस
सासवड, ता. २४ : सासवड नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमुळे सध्या येथील राजकीय वातावरण पूर्णपणे तापले आहे. सर्वच उमेदवारांनी प्रचाराला जोरदार सुरुवात केली असून, प्रभागनिहाय कोपरा बैठका, पदयात्रा, घरोघरी जाऊन वैयक्तिक गाठीभेटी आणि सामाजिक माध्यमांचा प्रभावी वापर करत आहेत. मात्र, प्रचारादरम्यान कोपरा बैठकांमध्ये मतदारांकडून घंटागाड्यांची अनियमितता, अपुरा पाणीपुरवठा, खराब रस्ते, बंद पथदिवे अशा सुविधांबाबत उमेदवारांकडे तक्रारींचा पाऊस पडत आहे.
सासवड नगरपरिषदेत मागील जवळपास साडेतीन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. या काळात विकासकामे थांबली आणि निधी अडवल्यामुळे मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात पालिका प्रशासन पूर्णपणे अयशस्वी ठरले आहे. नागरिकांमध्ये असलेला तीव्र संताप आता उमेदवारांना प्रचारात भोवत आहे आणि त्यांना या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.
पालिकेची तिजोरी भरली
निवडणुकीच्या निमित्ताने सासवड पालिकेच्या तिजोरीत मोठी भर पडली आहे. ७ ते १७ नोव्हेंबर या केवळ १० दिवसांच्या कालावधीत पालिकेकडे ५८ लाख १९ हजार १४७ रुपये इतका विक्रमी कर जमा झाला आहे. यामध्ये थकीत आणि चालू कराचा समावेश आहे. यातील बहुतांश कर हा निवडणूक लढवणाऱ्या इच्छुक उमेदवार आणि त्यांच्या कुटुंबांतील सदस्यांच्या मालमत्तेचा जमा आहे. कर भरण्याबद्दल मतदारांमध्ये विशेष चर्चा असून, उमेदवारांच्या सुचकांना थकीत कर भरण्याची अट ठेवली असती, तर यात आणखी मोठी भर पडली असती, अशी मतदारांत चर्चा आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.