सासवडला भाजपने उघडले खाते

सासवड, ता. २१ : सासवड (ता. पुरंदर) नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या अंतिम दिवशी शुक्रवारी (ता. २१) नगराध्यक्षपदासाठीचे दोन, तर नगरसेवकपदासाठी २४ अर्ज माघारी घेण्यात आल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी सतीश थेटे यांनी दिली.
प्रभाग क्रमांक चार ‘ब’मधून भाजपच्या स्मिता सुहास जगताप यांची बिनविरोध निवड झाली. येथे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या उमेदवार प्रतिक्षा गणेश जगताप आणि अपक्ष उमेदवार सोनाली राजेंद्र गिरमे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज माघारी घेतला. तर, प्रभाग क्रमांक ११ ‘अ’मध्ये भाजपच्या उमेदवार राजश्री वैभव इनामके यांना छाननीच्या दिवशी निर्धारित वेळेत पक्ष उमेदवारी अर्ज न मिळाल्याने विरुद्ध उमेदवार शिवसेनेच्या हेमलता मिलिंद इनामके यांचा एकमेव अर्ज राहिला आहे. याबाबत भाजपकडून न्यायालयात धाव घेतला आहे. त्याचा निर्णय २५ नोव्हेंबरला होणार आहे. विशेष म्हणजे या निवडणुकीतून ‘राष्ट्रवादी’चे ‘घड्याळ’ गायब झाले आहे.
नगराध्यक्षपदपदासाठी आनंदीकाकी चंदुकाका जगताप (भाजप), सचिन सुरेश भोंगळे (शिवसेना- शिंदे), अभिजित मधुकर जगताप (महाविकास आघाडी, शिवसेना- ठाकरे) आणि निकिता राजेंद्र धोत्रे (अपक्ष) हे चार उमेदवार रिंगणात आहेत. तर, नगरसेवकपदाच्या २० जागांसाठी भाजप, शिवसेना व अपक्षांसह ४७ उमेदवार रिंगणात आहेत. यामध्ये मुख्यतः भाजप आणि शिवसेना (शिंदे) लढत होणार असल्याचे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे.
नगरसेवकपदाच्या जागा- २०
पात्र एकूण अर्ज संख्या- ७१
मागे घेतलेले अर्ज संख्या- २४
शिल्लक एकूण अर्ज संख्या- ४७
नगराध्यक्षपदासाठी पात्र एकूण अर्ज संख्या- ६
मागे घेतलेले अर्ज संख्या- २
शिल्लक एकूण अर्ज संख्या- ४
बिनविरोध
प्रभाग क्रमांक- ४ ब- आरक्षण- सर्वसाधारण महिला- स्मिता सुहास जगताप (भाजप).
