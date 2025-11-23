सासवडमध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येत वाढ
सासवड, ता. २३ : सासवड (ता. पुरंदर) शहरात सध्या मोकाट कुत्र्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. रस्त्यांवर, चौकाचौकात कुत्र्यांची टोळकी दिसून येत आहेत. ही भटकी कुत्री नागरिकांवर हल्ला करीत आहेत. प्रशासनाकडून यावर कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
सासवड शहरात आणि दिवे घाटाच्या परिसरात हॉटेल आणि ढाब्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. या ठिकाणांहून शिल्लक राहिलेल्या अन्नावर या मोकाट कुत्र्यांची उपजीविका चालते. त्यामुळे या भागातील कुत्र्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. पुणे महानगरपालिकेकडून पकडलेली मोकाट कुत्री दिवे घाटावर आणून सोडली जातात. याच घाटातून सासवडपर्यंत रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर हॉटेल- ढाबे असल्याने कुत्र्यांचे प्रमाण अधिक झाले असल्याचे स्थानिक नागरिक सांगतात.
मोकाट कुत्र्यांमुळे शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सासवड नगरपरिषद प्रशासनाकडे मोकाट कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठीची कोणतीही सक्षम यंत्रणा सध्या उपलब्ध नाही. पुणे महानगरपालिकेकडून होणारे कुत्र्यांचे स्थलांतर आणि स्थानिक प्रशासनाचे दुर्लक्ष यामुळे सासवडकरांना सध्या या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि श्वानदंशाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नगरपरिषद आणि ग्रामीण प्रशासनाने तातडीने कठोर उपाययोजना करावी, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.
रुग्णालयात श्वानदंशाच्या रुग्णांची संख्या अधिक आहे. त्याबाबतच्या लसींची उपलब्धताही मुबलक आहे. मात्र, या हल्ल्यांच्या घटनांवर मर्यादा आणण्यासाठी आणि नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी सासवड नगरपरिषद आणि परिसरातील ग्रामीण प्रशासनाला मोकाट श्वानांचा बंदोबस्त करण्याची सूचना केली आहे. मात्र, त्याबाबत कोणतीही कारवाई होताना दिसत नसल्याचे सांगितले.
- डॉ. गजानन अकमार, वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, सासवड
