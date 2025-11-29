सासवडमध्ये नगरपरिषद निवडणुकीचा ज्वर शिगेला
सासवड, ता. २९ : सासवड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीचा ज्वर आता हळूहळू शिगेला पोहचत आहे. यंदा भाजप आणि शिवसेना यांच्यात थेट लढत होत आहे. दोन्ही पक्षांकडून जोरदार प्रचार सुरू असला तरी शेवटच्या दोन दिवसांत अर्थकारणाने वेग घेतला की, प्रचाराला वेग येणार असल्याचे चित्र आहे.
भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांचे झेंडे भगव्या रंगाचे असल्याने, संपूर्ण सासवड शहर भगवेमय झाले आहे. जिकडे पाहावे तिकडे भगव्या पताका, बॅनर आणि झेंडे दिसत असून, यामुळे शहराला निवडणुकीच्या धामधुमीचा विशेष रंग चढला आहे. मागील निवडणुकीप्रमाणे नगराध्यक्ष पदासाठी चुरस होण्याची चर्चा असून मोठ्या प्रमाणात ‘क्रॉस वोटींगची’ आणि शेवटच्या क्षणी जातीय रंग लागण्याची शक्यता जाणकारांतून व्यक्त होत आहे.
दोन्ही पॅनेलकडून मतदारांपर्यंत वारंवार होणाऱ्या फेऱ्या, प्रचाराची वाढलेली वाहने आणि त्यावरील कर्णकर्कश आवाजामुळे मतदार हैराण झाले आहेत. तर प्रशासकीय राजवटीचा फटका उमेदवारांना बसत असून कोपरा बैठकांमध्ये मतदारांकडून घंटागाड्यांची अनियमितता, अपुरा पाणीपुरवठा, खराब रस्ते आणि बंद पथदिव्यांबाबत उमेदवारांकडे तक्रारी येत आहेत.
सध्याची राजकीय समीकरणे आणि उमेदवारांकडून झालेल्या मोठ्या कर भरण्याकडे पाहता, आता मतदारही ‘लक्ष्मी दर्शना’नंतरच मतदानाची चर्चा करतील, अशा चर्चा चौकाचौकांत रंगू लागल्या आहेत. यापूर्वीच्या निवडणुकांत शांततेत होणाऱ्या पदयात्रेत आता वाद्यांचा गजर आणि प्रमुख चौकांत तसेच पदयात्रा सुरू होताना कर्णकर्कश फटाक्यांची आतषबाजी केली जात आहे. या अति-जल्लोषामुळे कार्यकर्त्यांत उत्साह असला तरी, परिसरातील शांतता भंग होत आहे.
