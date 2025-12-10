तिसऱ्यांदा दर्शन वनपुरीमध्ये भीती
सासवड, ता. १०: वनपुरी (ता. पुरंदर) येथील सुतारमळा येथे सोमवारी (ता.९) शेतकऱ्यांना बिबट्या आढळला. मंगळवारी (ता.१०) पुन्हा वनपुरी जवळील मगर वस्ती येथे काही शेतकऱ्यांना बिबट्याचे दर्शन झाले आहे. या परिसरात दोन आठवड्यांत तिसऱ्यांदा बिबट्या दिसल्याने नागरिकांत दहशत पसरली आहे.
बिबट्याने सलग आपली उपस्थिती दाखवल्यामुळे वनपुरी परीसरातील नागरिक भयभीत झाले आहेत. शेतीची कामे आणि घराबाहेर पडणे धोक्याचे झाले असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. बिबट्याच्या या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर वनपुरी परिसरातील नागरिकांनी तातडीने या भागात पिंजरा लावण्याची मागणी वनविभागाकडे केली आहे.
वनपुरी परिसरात रेस्क्यू टीम आणि वन विभागाकडून पाहणी करण्यात आली आहे. दोन दिवसांत येथे पिंजरा लावण्यात येणार आहे, असे वन परिक्षेत्र अधिकारी सागर ढोले यांनी सांगितले.
