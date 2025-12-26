पीडीसीसी क्रीडा महोत्सवाचे सोमवारी सासवडमध्ये उद्घाटन
सासवड, ता. २६ : पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाच्या वतीने आयोजित जिल्हास्तरीय क्रीडा स्पर्धा येत्या २९ व ३० डिसेंबरला सासवड (ता. पुरंदर) येथील वाघिरे महाविद्यालयाच्या क्रीडांगणावर रंगणार आहेत. या क्रीडा महोत्सवाचे उद्घाटन सोमवारी (ता. २९) सकाळी नऊ वाजता खासदार सुनेत्रा पवार व प्रवरा इन्स्टिट्यूटचे कुलगुरू डॉ. राजेंद्र विखे पाटील यांच्या हस्ते होणार आहे. या प्रसंगी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, अप्पर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, सासवडच्या नगराध्यक्षा आनंदी जगताप, जेजुरीचे नगराध्यक्ष जयदीप बारभाई आदी उपस्थित राहणार आहेत. या क्रीडा महोत्सवात जिल्ह्यातील सुमारे चार हजार खेळाडू सहभागी होणार असल्याची माहिती संस्थेचे मानद सचिव ॲड. संदीप कदम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
गेल्या दहा वर्षांपासून संस्थेच्या वतीने या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येत आहे. पूर्वी बालेवाडी येथे होणाऱ्या या स्पर्धा गेल्या तीन वर्षांपासून सासवड येथील वाघिरे आणि औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयाच्या सहकार्याने पार पडत आहेत. तालुका स्तरावरील विविध सांघिक आणि वैयक्तिक क्रीडा प्रकारांत विजयी स्पर्धक या स्पर्धेमध्ये सहभागी होतील. विविध क्रीडा असोसिएशनच्या पंचांसह स्पर्धेच्या नियोजनासाठी ६०० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच, खेळाडूंच्या आरोग्यासाठी पाच डॉक्टरांची टीम आणि रुग्णवाहिका तैनात असेल.
या पत्रकार परिषदेत ॲड. कदम यांनी संस्थेच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांचा आढावा घेतला. यावेळी वाघिरे महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. पंडित शेळके यांनी स्वागत केले. तर, औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. राजश्री चव्हाण यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.