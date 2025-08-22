शिरूरच्या शिष्यवृत्तीधारक, मार्गदर्शक शिक्षकांचा सत्कार
तळेगाव ढमढेरे, ता. २१ : शिरूर तालुका पदवीधर, प्राथमिक शिक्षक व केंद्र प्रमुख संघटनांतर्फे तालुक्यातील शिष्यवृत्ती परीक्षेत राज्य गुणवत्ता यादीत स्थान मिळविलेले विद्यार्थी व त्यांचे मार्गदर्शक शिक्षक यांचा स्मृतिचिन्ह, शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ व फेटा बांधून सत्कार करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्र्याचे सहसचिव डी. एल. थोरात, राज्यकर अधिकारी अभिजीत गायकवाड, नंदकुमार पलांडे, उपशिक्षणाधिकारी युवराज निलख, संघटनेचे राज्य अध्यक्ष अनिल पलांडे आदी उपस्थित होते.
पाठीवर शाबासकीची थाप देत तालुक्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या आणि शिक्षकांच्या गुणवत्तेचे कौतुक केले. राज्यात शिष्यवृत्तीमध्ये शिरूर तालुक्यातील सर्वाधिक विद्यार्थी राज्य गुणवत्ता यादीमध्ये आलेले आहेत. राज्य गुणवत्ता यादीतील इयत्ता आठवीचे २४ व इयत्ता पाचवीचे २६ विद्यार्थी आणि तालुक्यातील ६५ मार्गदर्शक शिक्षक यांचा अधिकाऱ्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. शिष्यवृत्ती परीक्षेत सर्वाधिक विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत आणणाऱ्या कोयाळी पुनर्वसन शाळेच्या शिक्षिका रुपाली लोखंडे आणि वाबळेवाडी शाळेचे शिक्षक गोरक्ष काळे यांचा ‘‘शिरूर शिष्यवृत्ती भूषण पुरस्कार’’ देऊन विशेष सत्कार करण्यात आला.
कार्यक्रमाचे संयोजन पतसंस्थेचे संचालक संतोष विधाटे, तालुकाध्यक्ष कल्याण कोकाटे, महिला आघाडी तालुकाध्यक्ष शोभा तिकांडे, प्राथमिक शिक्षक पतसंस्थेचे सभापती रामचंद्र नवले, चंद्रकांत खैरे, विजय गोडसे , अंजली शिंदे, सुप्रिया नवले, मानसी थोरात, म्हातारबा बारहाते, नाथू वीर, पोपटराव गांधले, प्रकाश नरवडे, सुनिल भुजबळ, नीलेश गायकवाड, युवराज थोरात, सुधाकर मंचरकर आदींनी केले. अनिल पलांडे यांनी प्रास्ताविक केले. पोपट इंगवले यांनी सूत्रसंचालन केले. तालुका अध्यक्ष कल्याणराव कोकाटे यांनी आभार मानले.
