कोंढापुरी, खंडाळे परिसरात बिबट्याचे वारंवार दर्शन
तळेगाव ढमढेरे, ता.११: कोंढापुरी व खंडाळे (ता.शिरूर) येथील परिसरात बिबट्याचे नागरिकांना वारंवार दर्शन होत आहे. बिबट्यामुळे परिसरात दहशत निर्माण झाली आहे.
खंडाळे येथील शेतकऱ्यावर बिबट्याने हल्ला केला आहे. नळकांडे मळा येथील शेतकरी शरद नळकांडे हे मंगळवारी (ता.९) सायंकाळी जनावरांना खाद्य आणण्यासाठी वस्तीजवळ असलेल्या शेतात गेले होते. त्यावेळी शेतातून परतत असताना दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने अचानक शरद नळकांडे यांच्यासह कुत्र्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात कुत्रा जखमी झाला. यावेळी नळकांडे यांनी जोरात आरडाओरडा केल्याने बाजूच्या वस्तीवरील शेतकरी व शेतमजूर मदतीला धावल्याने बिबट्याने जवळच्या उसात धूम ठोकली. नळकांडे यांनी प्रसंगावधान दाखवत स्वतःचा व कुत्र्याचा बचाव केला.
दरम्यान, अलीकडील काळात खंडाळे व कोंढापुरी परिसरात बिबट्याने पाळीव प्राण्यांवर प्राणघातक हल्ले केलेले आहेत. बिबट्याच्या दहशतीमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वनविभागाने परिसराची पाहणी करून तातडीने पिंजरा लावावा अशी मागणी शेतकरी विशाल नळकांडे यांनी केली आहे.
