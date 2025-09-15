तळेगाव ढमढेरे परिसरातील रस्ते पाण्याखाली
तळेगाव ढमढेरे, ता.१५: येथे मुसळधार पावसामुळे वेळ नदी, ओढे, नाले पाण्याने तुडुंब भरले असून, रस्ते पाण्यात गेल्याने वाहतूक ठप्प झाली आहे. दरम्यान, रविवारी (ता. १४) संध्याकाळी सात वाजता सुरू झालेला पाऊस सोमवारी (ता. १५) दुपारपर्यंत सुरूच होता. मुसळधार पावसामुळे नागरिकांचे प्रचंड हाल झाले आहेत.
तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील मुरळ ओढा मुसळधार पावसामुळे पाण्यात गेल्याने येथील रस्त्यावरून पाणी वाहत आहे. रस्त्यावरील पाण्यामुळे वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. तसेच मुसळधार पावसामुळे तळेगाव ढमढेरे येथे वेळ नदीला पूर आल्याने सोमवारी भरणाऱ्या आठवडा बाजारावरही परिणाम झाला आहे. पावसामुळे आठवडा बाजारात ग्राहक व विक्रेत्यांचे मोठ्या प्रमाणात हाल झाले.
तसेच माळवाडी येथे कासारी ओढ्याला पूर आल्याने शिक्रापूर- न्हावरा रस्ता पाण्यात गेला आहे. दोन्ही बाजूची वाहतूक ठप्प झाली आहे. अनेक वाहने रस्त्यावरून पाण्यात घसरली आहेत. तसेच शिक्रापूर - न्हावरा रस्त्यावर घोलपवाडी येथे मुसळधार पावसाचे पाणी वाहत असल्याने रात्रभर वाहतूक ठप्प झाली होती. तसेच येथील रस्त्यावरील टाकळी भीमा चौक येथे रस्त्यावर पाणी साठल्याने प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले. शिक्रापूर-न्हावरा राष्ट्रीय महामार्गावर तळेगाव ढमढेरे, माळवाडी, टाकळी भीमा चौक, घोलपवाडी येथील रस्त्यावर ओढ्याचे पाणी आल्याने वाहन चालक व प्रवाशांना स्थानिक नागरिकांनी मदत केली.
दरम्यान, शिक्रापूर-न्हावरा या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू असल्याने दोन्ही बाजूने रस्ता खोदला असून खोदलेल्या खड्ड्यात मुसळधार पावसाचे पाणी साठले आहे त्यामुळे अनेक वाहन चालकांना रस्ता आणि खड्डा यांचा अंदाज न आल्याने वाहने रस्त्यावरून खड्ड्यात घसरली आहेत. सुदैवाने कोणत्याही प्रकारची जीवित हानी झालेली नाही.
