तळेगाव ढमढेरे येथे फिटनेस प्रशिक्षण

तळेगाव ढमढेरे, ता. १७ : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत ‘मी फिट माझी शाळा फिट’ या उपक्रमाचे निवडक शिक्षक व विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. पुणे जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या प्रेरणेतून हा उपक्रम राबविला जात आहे.
ॲथलेक्स या फिटनेस कंपनीच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या मोबाईल ॲपने निवडक विद्यार्थ्यांचे विविध शारीरिक व्यायाम प्रकारातून मोजमाप करण्यात आले. त्यांना कंपनीच्या वतीने प्रणव जहागीरदार, प्रणव बेलसरे यांनी प्रशिक्षण दिले. या प्रशिक्षणात तालुक्यातील पुणे मॅाडेल स्कूलमधील समाविष्ट शाळांचे शिक्षक सहभागी झाले होते. यावेळी केंद्रप्रमुख अनिल पलांडे व राधिका पावसे आदी उपस्थित होते. मुख्याध्यापक नूतन तोडकर आदींनी कार्यक्रमाचे संयोजन केले.
