राजय शिक्षक परिषदेच्या जिल्हाध्यक्षपदी काशीद
तळेगाव ढमढेरे/ जुन्नर, ता. २० : महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या जिल्हाध्यक्षपदी नीलेश काशीद व कार्यवाहपदी महेश शेलार यांची निवड करण्यात आली.
राज्य शिक्षक परिषद संघटनेच्या जिल्हा ग्रामीणची सन २०२५ ते २०२८ त्रैवार्षिक निवडणूक नुकतीच झाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून मोहन ओमासे यांनी कामकाज पाहिले. या त्रैवार्षिक निवडणुकीत महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद पुणे जिल्हा ग्रामीण अध्यक्षपदी नीलेश काशीद (शंकरराव बुट्टे पाटील विद्यालय, जुन्नर) व जिल्हा कार्यवाहपदी महेश शेलार (विद्या विकास मंदिर, निमगाव म्हाळुंगी, ता. शिरूर) यांची बिनविरोध निवड झाल्याचे ओमासे यांनी जाहीर केले.
निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी राज्य कार्याध्यक्ष गुलाबराव गवळे, शिरूर तालुकाध्यक्ष प्रवीण आढाव, तालुका कोषाध्यक्ष सचिन रासकर यांनी सहकार्य केले. शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणूनाथ कडू, माजी शिक्षक आमदार भगवान साळुंखे व नागो गाणार यांनी नूतन कार्यकारिणीचे अभिनंदन केले.
जिल्हा कार्यकारिणीतील नूतन पदाधिकारी पुढीलप्रमाणे : नीलेश काशीद- अध्यक्ष, महेश शेलार- कार्यवाह, अशोक दहिफळे व अरविंद गवळे- उपाध्यक्ष, अर्जुन माळवे- कोषाध्यक्ष, संगीता रिकामे- महिला आघाडी प्रमुख, राजेंद्र भांड व
संजीव मांढरे- कार्याध्यक्ष, दत्तात्रेय पाटील व प्रमोद काकडे- सहकार्यवाह,. धनकुमार शिंदे व राजेंद्र बढे- संघटन मंत्री,
कैलास कर्पे व उमेश कसबे- कार्यालय मंत्री, जितेंद्रकुमार थिटे- प्रवक्ते, ऊर्मिला मांढरे व सारिका गायकवाड- महिला प्रतिनिधी. कार्यकारणी सदस्य- विजय साळवे (आंबेगाव), उत्तम खेसे (खेड), प्रशांत कदम (पुरंदर), विजयकुमार वाकडे (भोर) व योगेश गोसावी (मुळशी).
नीलेश काशीद
महेश शेलार
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.