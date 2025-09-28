बिबट्याच्या हल्ल्यात कासार येथे शेळी ठार
तळेगाव ढमढेरे, ता. २८ : कासारी (ता. शिरूर) येथील परिसरात बिबट्याचे दररोज दर्शन होत आहे. बिबट्याने शनिवारी (ता. २७) सायंकाळी मेंढपाळ रंगनाथ दगडे यांच्या मेंढ्यांच्या कळपातील एका शेळीवर हल्ला करून शेळी ठार केली.
या शेळीचा पंचनामा वनरक्षक प्रमोद पाटील यांनी ग्रामस्थांसमवेत रविवारी (ता. २८) केला. दरम्यान गुरुवारी (ता. २५) दगडे यांच्या मेंढरांच्या कळपातील एका शेळीवर हल्ला करून बिबट्याने शेळीचा फडशा पाडला होता. ही घटना ताजी असतानाच शनिवारी पुन्हा शेळीवर हल्ला करून शेळी ठार केली आहे. चार दिवसात दगडे यांच्या दोन शेळ्यांवर बिबट्याने हल्ला केल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. दगडे यांना वनविभागाने नुकसान भरपाई द्यावी, तसेच कासारे परिसरात वनविभागाने त्वरित पिंजरा लावण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी खरेदी विक्री संघाचे संचालक व माजी सरपंच संभाजी भुजबळ, सामाजिक कार्यकर्ते हनुमंत नरके, शेतकरी संतोष काकडे व मोहन काळकुटे यांनी केली आहे.
दरम्यान, २० दिवसांपूर्वी सोमनाथ भिसे यांच्या कळपातील एक मेंढी बिबट्याने नेली होती. कासारी परिसरात बिबट्याच्या सततच्या वावरामुळे शेतकरी, शेतमजूर, शाळेतील मुले, महिला यांच्यामध्ये भीती निर्माण झाली आहे. बिबट्याचा त्वरित बंदोबस्त करावा, तसेच बिबट प्रवण क्षेत्राची वनविभागाने त्वरित पाहणी करून बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
दोन दिवसांमध्ये कासारी परिसरात बिबट प्रवण क्षेत्रात पिंजरा लावण्याची व्यवस्था केली जाईल, अशी माहिती वनरक्षक प्रमोद पाटील यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.