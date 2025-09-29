तळेगाव ढमढेरे येथील पुलाची उंची वाढवा
तळेगाव ढमढेरे, ता. २९ : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील वेळ नदीवरील श्रीनाथ मंदिरापासून पांढरी वस्तीकडे जाणाऱ्या पुलाची उंची तातडीने वाढवावी, अशी ग्रामस्थांनी मागणी केली आहे.
येथील श्रीनाथ मंदिरापासून पांढरी वस्तीवरून शिक्रापूरकडे पुणे- अहिल्यानगर रस्त्याला जोडणारा वेळ नदीवरील रहदारीचा पूल आहे. या पुलावरून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक व रहदारी होते. शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी व सर्व ग्रामस्थ वेळ नदीवरील या पुलाचा वापर करतात. मात्र, दरवर्षी वेळ नदीला पूर आल्यानंतर येथील पूल पाण्याखाली जातो. पूल पाण्याखाली गेल्यानंतर येथील ग्रामस्थांची ये- जा करण्यासाठी गैरसोय होते. अनेकजण या पाण्यातून धोकादायक पद्धतीने ये- जा करत असतात. चालू वर्षात मे महिन्यामध्ये येथील वेळ नदीला पूर आल्याने संपूर्ण पूल चार ते पाच दिवस पाण्याखाली गेला होता. तसेच, गेल्या दोन दिवसांपासून आणखी वेळ नदीला पूर आल्याने येथील पूल पाण्याखाली गेला आहे. या पुलाची उंची वाढवावी व कायमस्वरूपी ग्रामस्थांचा रहदारीचा प्रश्न सोडवावा, अशी आग्रही मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

