कासारी फाटा येथे वाहतूक कोंडीचा कहर
तळेगाव ढमढेरे, ता.२७: कासारी फाटा (ता. शिरूर) येथील चौकात पुणे-अहिल्यानगर रस्त्यावर सोमवारी (ता.२८) सकाळपासूनच दोन्ही बाजूने वाहतूक कोंडीने कहर केला होता. यामुळे प्रवासी, स्थानिक तसेच वाहनचालक त्रस्त झाले होते.
वाहतूक कोंडी नित्याची झाली असून, येथील चौकात दोन वाहतूक पोलिस कर्मचाऱ्यांची कायमस्वरूपी नेमणूक करावी, अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थांनी केली आहे.
कासारी फाटा चौकाचा वाहनचालक इकडून तिकडे वाहने वळविण्यासाठी सर्रास उपयोग करतात. तसेच कासारी फाटा येथूनच अहिल्यानगर मार्गे येणारी वाहने तळेगाव ढमढेरे - एल अँड टी फाट्यामार्गे पुण्याकडे जातात. तसेच पुण्याकडून येणारी उलट्या दिशेने चौक ओलांडून पुढे अहिल्यानगरला वाहने जातात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झालेली दिसून येते. तसेच कासारी फाटा चौकात दोन्ही बाजूने रस्त्यावर गतिरोधकाची उंची वाढवण्याची गरज आहे. तसेच येथे इशारा देण्यासाठी लाल दिवे दोन्ही बाजूने बसवणे गरजेचे आहे. याच चौकातून पुणे, सणसवाडी, शिक्रापूर, कोंढापुरी, रांजणगाव एमआयडीसी, शिरूर मार्गे अहिल्यानगरकडे वाहने जातात. येथील चौकातून निमगाव म्हाळुंगी, राऊतवाडी, बुरुंजवाडी, गनेगाव, कासारी, शिक्रापूर आणि तळेगाव ढमढेरे या गावांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात चालते. तसेच दुचाकी, शालेय विद्यार्थी, स्थानिक नागरिक मोठ्या प्रमाणात ये-जा करतात. त्यामुळे वाहतूक कोंडीला सर्वांनाच सामोरे जावे लागते.
