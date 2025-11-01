मनोहर असली तरी इमारत दिसे उदास
तळेगाव ढमढेरे, ता. १ : तळेगाव ढमढेरे (ता.शिरूर) येथील शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची महात्मा फुले उपबाजारातील मुख्य इमारतीची पाठीमागील भिंत दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहे. उत्तरेच्या बाजूने पाठीमागच्या भिंतीचे प्लास्टर पूर्णपणे उखडले असून, काही ठिकाणी विटा दिसत आहेत. तसेच पाठीमागच्या भिंतीचा रंग निघून गेलेला आहे. यामुळे भिंतीचे स्वरूप ओंगळ दिसत आहे.
दक्षिण व पश्चिम बाजूची भिंत आकर्षक असून, समोरच महात्मा फुले यांचा पूर्णाकृती पुतळा आहे. त्याचे नुकतेच मेघडंबरीसह सुशोभीकरण केले आहे. पुतळा व समोरील बाजू अत्यंत आकर्षक दिसत आहे. सन १९७७ मध्ये शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे तत्कालीन सभापती रावसाहेब पवार यांच्या काळात मुख्य इमारतीचे बांधकाम झाले होते. त्यानंतर सन २०१० मध्ये तत्कालीन सभापती प्रकाश पवार यांच्या काळात मुख्य इमारतीचे नूतनीकरण व सुशोभीकरण करण्यात आले. मुख्य इमारतीच्या आवारात पाठीमागच्या बाजूला वजन काटा तसेच इमारतीमध्ये फर्निचरसहित सुसज्ज कार्यालय आहे. आवारात पिण्याच्या पाण्याची सुविधा आहे. शेतकरी निवास व सभागृह आहे.
तत्कालीन सभापती शंकर जांभळकर यांच्या काळात २०१९ मध्ये शेळी-मेंढी बाजार येथील उपबाजारात आला असून, सदर जागेचे सपाटीकरण, विद्युत व्यवस्था, शेतकरी व व्यापारी यांच्यासाठी आवारात सुलभ स्वच्छतागृह आणि पिण्याची पाण्याची सुविधा करण्यात आली आहे.
गेल्या २-३ वर्षांपासून बाजार समितीवर प्रशासक आहेत. प्रशासकामार्फत बाजार समितीचे कर्मचारी कामकाज पाहतात. प्रशासकांच्या काळात बाजार समितीतील मुख्य प्रवेशद्वार त्यावर उंच कमान व लोखंडी गेट बसवण्यात आले आहे.
उपबाजारातील आवारात सुमारे ५० पूर्ण वाढ झालेली सावलीची झाडे आहेत. बाजार समितीच्या मालकीचे रस्त्याच्या कडेला १९ व्यापारी गाळे आहेत. येथील उपबाजारात शिरूर, हवेली, दौंड, खेड, जुन्नर, आंबेगाव, पारनेर, श्रीगोंदा या तालुक्यासह पुणे व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील विविध ठिकाणचे शेतकरी आपला शेतमाल विक्रीसाठी आणतात. येथील उपबाजार सर्वांना सोयीचा झाला आहे. दर सोमवारी शेळी- मेंढीचा मोठा बाजार भरतो.
तळेगाव ढमढेरे येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या महात्मा फुले उपबाजारातील मुख्य इमारतीच्या पाठीमागील भिंत दुरुस्त करण्याचा प्रस्ताव लवकरच प्रशासकाकडे पाठवला जाईल, अशी माहिती सचिव अनिल ढोकले व सहाय्यक सचिव अनिल ढमढेरे यांनी सांगितली.
