भांबर्डे- करडे रस्त्याचे काम निकृष्ट
तळेगाव ढमढेरे, ता. ६ : भांबर्डे- करडे (ता. शिरूर) या रस्त्याचे काम निकृष्ट झाले आहे. त्यामुळे रस्त्यावर ठिकठिकाणी खड्डे पडून रस्ता उद्ध्वस्त झाला आहे. या रस्त्याचे निकृष्ट झालेले काम पुन्हा नव्याने करावे, तसेच या रस्त्यावरील जड वाहनांची वाहतूक बंद करावी, अशी मागणी माजी सरपंच गोरख म्हस्के व ग्रामस्थांनी केली आहे.
याबाबत आमदार माऊली कटके, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पीएमआरडीए, सार्वजनिक बांधकाम विभाग शिरूर, तहसीलदार शिरूर, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत भांबर्डे आदींना निवेद दिले आहे. भांबर्डे- करडे या रस्त्याची पुन्हा नव्याने पाहणी करून निकृष्ट रस्त्याचे पुन्हा काम करण्यात यावी, अन्यथा ग्रामस्थांसमवेत उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा म्हस्के यांनी निवेदनात दिला आहे.
या रस्त्याची लवकरच पाहणी करून निकृष्ट रस्ता पुन्हा करण्याच्या सूचना दिल्या जातील, असे आश्वासन जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातर्फे दिले आहे. निकृष्ट रस्ता दुरुस्त न केल्यास उपोषण करणार असल्याचे म्हस्के यांनी सांगितले.
दरम्यान, भांबर्डे- करडे या रस्त्याचे काम २५ फेब्रुवारी २०२५ मध्ये पीएमआरडीए प्रशासनातर्फे सुरू करण्यात आला. सध्या या रस्त्याचे काम पूर्ण झाले असून, अल्पावधितच ठीकठिकाणी मोठे खड्डे पडले आहेत. तसेच, डांबर उखडले आहे. या रस्त्यावरून खासगी कंपनीच्या जड वाहनांची सतत वाहतूक चालते. त्यामुळे रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. दरम्यान, या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
