शेतकऱ्यांच्या कंपनीत चोरट्यांचा डल्ला
तळेगाव ढमढेरे, ता. १५ : येथील शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेल्या ‘ॲग्रो प्रोडूसर’ या कंपनीचा रात्रीच्यावेळी पत्रा उचकटून चोरट्यांनी रोख रकमेसह इतर महत्त्वाची कागदपत्रे लंपास केली आहेत. याबाबत कंपनीचे संचालक गोपाळ भुजबळ यांनी शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.चोरीची घटना संपूर्ण सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात दोन चोरांनी चोरी केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
शिरूर तालुक्यातील तळेगाव ढमढेरे-कासारी बाह्यवळण रस्त्यालगत शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेली ॲग्रो प्रोडूसर ही मका पिकाची देवाण-घेवाण करणारी कंपनी आहे. या कंपनीच्या पाठीमागील बाजूचा पत्रा उचकटून चोरट्यांनी आत प्रवेश केला. मुख्य विभागातील कार्यालयाचा दरवाजा उचकटून कपाटातील ३३ हजार रुपये रोख रकमेसह १० हजार रुपये किमतीचा एलईडी असे एकूण ४३ हजार रकमेचा माल व धनादेशाचे पुस्तक चोरांनी लंपास केले आहेत. कंपनीचे संचालक जब्बार इनामदार हे बुधवारी (ता.१२) नेहमीप्रमाणे कंपनीचे दरवाजे बंद करून घरी गेले. गुरुवारी कंपनीला सुट्टी असल्यामुळे सर्व कामकाज बंद होते. शुक्रवारी पुन्हा सकाळी कंपनी उघडून पाहिले असता कार्यालयाचा दरवाजा व पाठीमागे पत्रा उचकटलेला दिसला. तक्रारीनुसार पोलिस हवालदार किशोर तेलंग यांनी अज्ञात चोरांवर चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे. सीसीटीव्हीतील फुटेजनुसार संबंधित चोरांचा शोध घेऊन त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी कंपनीच्या संचालकांनी पोलिसांकडे केली आहे.
8349
