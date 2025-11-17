खड्ड्याने घेतला ज्येष्ठ महिलेचा बळी
तळेगाव ढमढेरे, ता.१७ : तळेगाव ढमढेरे -एल अँड टी फाटा रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे ज्येष्ठ महिलेचा बळी गेल्याने आणखी किती बळी गेल्यावर प्रशासन हे खड्डे बुजविणार आहे, असा संतप्त सवाल स्थानिकांसह प्रवाशांनी उपस्थित केला आहे.
विमल बंडोबा रसाळ (वय ६८, रा. माळीमळा, तळेगाव ढमढेरे, ता.शिरूर) असे रस्त्यातील खड्ड्याने बळी घेतलेल्या ज्येष्ठ महिलेचे नाव आहे. याबाबतची माहिती अशी की, मृत विमल रसाळ यांना घेऊन त्यांचा भाचा दुचाकीने तळेगाव ढमढेरे -एल अँड टी फाटा रस्त्यावरून शनिवारी (ता. १५) घराकडे निघाला होता. या वेळी रस्त्यातील एका खड्ड्यात दुचाकीचे मागील चाक आदळल्याने विमल रसाळ या डांबरी रस्त्यावर पडल्याने डोक्याला गंभीर इजा झाली. त्यांना तातडीने वाघोली येथील खासगी दवाखान्यात उपचारासाठी नेले. उपचार दरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, अहिल्यानगर - पुणे या महामार्गाचा बाह्यवळण रस्ता तळेगाव ढमढेरे-एल अँड टी फाटा आहे. या रस्त्याने मोठ्या प्रमाणात वाहतूक वाढली आहे. मात्र, या रस्त्यावर असंख्य ठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडल्याने रस्त्यावर वारंवार अपघात होत आहेत. या रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे विमल रसाळ यांचा बळी गेला आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून या रस्त्यावर खड्डे पडून रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. या रस्त्याची प्रशासनाकडून आतापर्यंत तीन वेळा दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे; परंतु तात्पुरते खड्डे बुजवल्याने पुन्हा त्याच ठिकाणी खड्डे पडून रस्त्याची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. लोकप्रतिनिधी या रस्त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याची तक्रार स्थानिक नागरिक करीत आहेत.
08361
