धानोरे गावात दहशत, पाळीव कुत्र्यांच्या संख्येत घट
तळेगाव ढमढेरे, ता.२८ : धानोरे (ता. शिरूर) येथील बाजार समितीचे माजी संचालक बाळासाहेब ढमढेरे यांच्या वस्तीवरील गोठ्यात गुरुवारी (ता. २७) रात्री बिबट्याने एका कुत्र्यावर हल्ला केल्याने परिसरात पुन्हा बिबट्याची दहशत निर्माण झाली आहे.
ढमढेरे वस्तीवर गुरुवारी रात्री आठच्या सुमारास बिबट्या दिसला. चार पाळीव कुत्र्यांनी आरडाओरड करून बिबट्याला जागेवर थांबवले; परंतु त्यातूनही बिबट्याने एका कुत्र्यावर हल्ला करून कुत्र्याला उसात पळवून नेले. एक बिबट मादी व त्याच्याबरोबर तीन बिबट्यांची बछडे ग्रामस्थांनी पाहिली. धानोरे परिसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून बिबट्याचा वावर वाढला असून, सतत शेतकऱ्यांना बिबट्या दिसत आहे. बिबट्याने आतापर्यंत पाळीव प्राण्यांवर हल्ला करून नुकसान केले आहे. सध्या ऊस तोडणी सुरू असून तोडलेल्या उसाच्या शेतातून दुसऱ्या उभ्या उसाच्या शेतात बिबट्याचे वास्तव्य वाढले आहे.
परिसराची पाहणी करून बिबट्याचा बंदोबस्त करावा तसेच वनविभागाने पिंजरा लावावा, अशी मागणी बाळासाहेब ढमढेरे यांनी केली आहे. दरम्यान, तळेगाव ढमढेरे परिसरातील विविध गावांमध्ये गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून बिबट्यांचे वास्तव्य वाढले असून, बिबट्यांची संख्या ही वाढली आहे असे शेतकरी व वनविभाग सांगत आहे. बिबट्याला पकडण्यासाठी वन विभागातर्फे काही ठिकाणी पिंजरेही लावण्यात आलेले आहेत; परंतु अद्याप एकही बिबट्या पिंजऱ्याकडे फिरकलेला नाही. परिसरातील पाळीव कुत्र्यांवर बिबट्या हल्ला करीत आहे, त्यामुळे पाळीव कुत्र्यांची संख्याही कमी झाली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.