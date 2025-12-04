निमगाव म्हाळुंगीत कालवडीचा फडशा
तळेगाव ढमढेरे, ता. ४ : निमगाव म्हाळुंगी (ता. शिरूर) येथे आज पहाटे बिबट्याने कालवडीचा फडशा पडला. येथील रणसिंग मळ्यातील राणी अजय रणसिंग यांच्या गोठ्यातील गाईची दीड वर्ष वयाची कालवड बिबट्याने ठार केली. कालवडीला उसाच्या शेतात नेऊन बिबट्याने अर्धी कालवड खाल्ली. राणी रणसिंग यांच्या मळ्यातील घरी विजेची सोय नसल्याने अंधाराचा फायदा घेऊन बिबट्याने हल्ला केल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, मृत कालवडीचा वनविभागातर्फे पंचनामा करण्यात आला आहे. पोलिस पाटील किरण काळे यांनी, वनविभागाने येथील परिसरात त्वरित पिंजरा लावावा अशी मागणी केली आहे. गेल्या १५ दिवसांमध्ये निमगाव म्हाळुंगीमधील चार ते पाच शेतकऱ्यांच्या जनावरांवर व कुत्र्यांवर बिबट्याने हल्ला केला असून परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वनविभागाने आतापर्यंत बिबट्याने केलेल्या सर्व हल्ल्यातील जनावरांचा पंचनामा केला आहे. तसेच वनविभागामार्फत काही भागांत पिंजराही लावला आहे, परंतु अद्याप पिंजऱ्याकडे बिबट्या फिरकलेला नाही. ग्रामपंचायतीमार्फत वनविभागाला बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी व पिंजऱ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी पत्रव्यवहार केला असल्याचे सरपंच सचिन चव्हाण यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.