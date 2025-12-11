कासारी फाटा चौक अपघातांचा ‘हॉटस्पॉट’
तळेगाव ढमढेरे, ता. ११ : पुणे- अहिल्यानगर महामार्गावरील कासारी फाटा चौक (ता. शिरूर) निरपराध प्रवासी आणि नागरिकांसाठी मृत्यूचा सापळा बनला आहे. येथील महामार्गावरील चौकात सुविधांचा अभाव असल्याने येथे वाहतूक कोंडीही मोठ्या प्रमाणात होते.
अहिल्यानगरहून पुण्याकडे वेगात येणारी वाहने, तसेच अहिल्यानगर- पुणे हा तळेगाव ढमढेरे मार्गे जाणारा बाह्यवळण रस्ता, बाह्यवळण रस्त्यावरून उलट दिशेने चौकात येणारी व पुढे अहिल्यानगरकडे जाणारी वाहने, तसेच येथील चौकातून शिक्रापूर, राऊतवाडी, वरुडे, कोंढापुरी, निमगाव म्हाळुंगी, कासारी व तळेगाव ढमढेरे या गावात ये- जा करणारी वाहने व प्रवासी यामुळे येथील चौकात वाहतूक कोंडी होत असते.
येथील चौकाच्या चारही बाजूने विविध व्यावसायिक, टपरीधारकांनी केलेली अतिक्रमणे व वाहनांचे पार्किंग वाहतूक कोंडीला अडथळा ठरत आहे. गेल्या १० वर्षात आतापर्यंत येथील चौकात २५- ३० निरपराध प्रवाशांना जीव गमवावा लागला आहे, तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. शेकडो वाहनांचे नुकसान झाले आहे.
या ठिकाणी मंगळवारी (ता. ९) रात्री कंटेनरच्या विचित्र अपघातात एका ज्येष्ठ महिलेचा मृत्यू झाला असून, तीन जण जखमी झाले आहेत. तसेच चार वाहनांचे नुकसान होऊन एका टपरीमध्ये कंटेनर घुसल्याने टपरीचेही नुकसान झाले आहे. सतत वर्दळीच्या चौकात मात्र वाहतूक पोलिस नाही, वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बसवलेले गतिरोधक उंच नाहीत, इशारा देणारे लाल दिवे नाहीत, बाह्यवळणावरून उलट दिशेने येणारी वाहने, चौकातील रस्त्याच्या कडेला टपरी धारकांनी केलेले अतिक्रमण आदी कारणांमुळे येथील चौकात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होऊन चौकाचे रूपांतर अपघातग्रस्त झाले आहे.
येथील अपघातग्रस्त चौकाबाबत ‘सकाळ’ने छायाचित्रासह अनेक वेळा बातम्या प्रसिद्ध करून प्रशासन व नागरिकांमध्ये जनजागृती केली आहे. परंतु, सुविधांअभावी हा चौक दुर्घटनायुक्त झाला आहे. येथील चौक ओलांडताना पायी चालणाऱ्या प्रवाशांना जीव मुठीत धरून चौक ओलांडावा लागतो. तसेच, जवळच शाळा असल्याने शालेय विद्यार्थ्यांना चौक ओलांडणे मुश्कील झाले आहे. सर्व गावांना जाणारे प्रवासीही येथेच थांबतात. येथील चौकात विविध सुविधा प्रशासनाने कराव्यात, अशी मागणी प्रवासी व स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.
कासारी फाटा चौकातील सुधारणांविषयी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
कासारी फाटा येथील वाहतूक कोंडीविषयी चौकशी करून वाहतूक पोलिसांची नियुक्ती केली जाईल. तसेच, बाह्यवळण रस्त्यावरून उलट दिशेने येणाऱ्या वाहनांसाठी पुणे- आहिल्यानगर दुभाजक फोडून वाहतूक व्यवस्था करण्याविषयी लवकरच विचार केला जाईल. चौकातील इतर सुविधांविषयी माहिती घेऊन सुधारणा करण्यात येतील.
- प्रशांत ढोले, उपविभागीय पोलिस अधिकारी
या उपाययोजना गरजेच्या
चौकात दोन्ही बाजूंनी इशारा दिवे बसवणे गरजेचे.
कायमस्वरूपी वाहतूक पोलिस नियुक्त करावा.
वाहतुकीस अडथळा ठरणारे अतिक्रमण हटवावे.
रस्त्यावर चारही बाजूने झिकझॅक गतिरोधक बसवावेत.
पुणे- अहिल्यानगर रस्त्यावरील दुभाजक फोडून तेथून वाहनांची ये- जा करण्याची व्यवस्था करावी.
