कोंढापुरीतील तलाव शेतकऱ्यांसह लघुउद्योजकांसाठी वरदान
तळेगाव ढमढेरे, ता. १२: कोंढापुरी (ता. शिरूर) येथील शासकीय तलाव चासकमानच्या पाण्याने नुकताच तुडुंब भरला आहे. त्यामुळे परिसरातील गावांची व कोंढापुरी गावची पाणीपुरवठा योजना सुरळीत सुरू आहे. शेतकऱ्यांसह लघुउद्योजकांनाही हा तलाव वरदान ठरला आहे.
तलावातील पाण्यावर कोंढापुरी, रांजणगाव गणपती, शिक्रापूर आदी गावांच्या पाणीपुरवठा योजना असून खंडाळे, पिंपरी दुमाला, निमगाव म्हाळुंगी या गावांना पाण्याचा उपयोग होतो. येथील शासकीय तलावात चासकमानच्या पाण्याचे वेळोवेळी आवर्तन सोडले जाते. येथील तलावातील गेल्या चार वर्षांपूर्वी गाळ काढण्यात आला होता. गाळ काढल्यामुळे आणखी जास्त पाण्याचा साठा या तलावात होऊ लागला आहे. शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
येथील शासकीय तलाव १९७१ मध्ये बांधण्यात आला आहे. तलावातील कालव्याची लांबी ६ किलोमीटर आहे. तलावासाठी एकूण ८६ हेक्टर क्षेत्र बुडीत आहे. एकूण लाभक्षेत्र ५४७ हेक्टर इतके आहे. एकूण पाणीसाठा ३.३७ दशलक्ष घनमीटर इतका आहे.
कोंढापुरी येथील शासकीय तलाव आमच्या गावासह परिसरातील इतर गावांना तसेच शेतकऱ्यांना महत्त्वाचा ठरला असून, कोंढापुरी गावाने जलसंधारणाची कामे हाती घेऊन ओढ्यावर विविध ठिकाणी बंधारे बांधले आहेत. येथील तलावात कायम पाणीसाठा राहत असल्याने गावच्या वैभवात भर पडली आहे. गावात आणखी जलसंधारणाची कामे हाती घेतला जाणार असल्याचे माजी सरपंच स्वप्नील गायकवाड, कोंढापुरी ग्रामविकास फाउंडेशनचे अध्यक्ष धनंजय गायकवाड, उपाध्यक्ष व उद्योजक विनय गायकवाड व ग्रामपंचायतीतर्फे सांगण्यात आले.
08582
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.