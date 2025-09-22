टाकळी हाजी बैलांच्या सन्मानार्थ नृत्यांगनांचा ठेका
टाकळी हाजी, ता २१ : टाकळी हाजी (ता. शिरूर) परिसरात यंदाच्या बैलपोळ्याचा जल्लोष आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने रंगला. बैलांच्या सन्मानार्थ काढण्यात आलेल्या पारंपरिक मिरवणुकीत यंदा चक्क नृत्यांगनांचा ठेका धरला. डिजेच्या गजरावर थिरकणाऱ्या नृत्यांगनांनी वाजवलेल्या तालावर तरुणाईनेही उड्या मारत मिरवणुकीची रंगत वाढवली.
शेतीमध्ये आधुनिक यंत्रसामग्रीचा प्रसार झाल्याने बैलांची जागा ट्रॅक्टरने घेतली असली, तरीही टाकळी हाजी व परिसरातील काही हौशी शेतकरी अजूनही बैलजोड्यांचे पालनपोषण करीत आहेत. ‘हौसेला मोल नसते’ याचे प्रत्यंतर देत, मोजक्या बैलगाडा शौकिनांनी आपल्या बैलांचा सन्मान करत मिरवणुकीत सहभागी होऊन परंपरेला जिवंत ठेवले.
स्थानिक शेतकरी वर्ग व तरुणांनी उत्साहाने सहभाग नोंदवून ‘परंपरा + आधुनिकता’ यांचा मिलाफ साधल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. या हटके मिरवणुकीची चर्चा सध्या शिरूर तालुक्यात चांगलीच रंगली आहे. विकास खाडे, दीपक घोडे, संजय घोडे, तुषार पवार, लहू घोडे मित्र मंडळाने आयोजित केला टाकळी हाजी, साबळेवाडी येथेही बैलगाडा मालकांनी याच प्रमाणे बैलपोळा उत्साहात केला . या बैल पोळ्यात पुणे जिल्हा राष्ट्रवादीचे उपाध्यक्ष राजेंद्र गावडे , माजी सरपंच दामूशेठ घोडे यांनी सहभाग घेत शेत
