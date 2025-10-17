म्हसे गावच्या सरपंचपदी नरसाळे
टाकळी हाजी, ता. १७ : म्हसे (ता. शिरूर) ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी निलेश नरसाळे यांची निवड झाली. मंगल मुसळे यांनी पदाचा राजीनामा दिल्याने रिक्त जागेसाठी निवडणूक घेण्यात आली. निवडणुक निर्णय अधिकारी म्हणून राजेंद्र पोतकुले यांनी तर सहाय्यक म्हणून तलाठी ज्ञानेश्वर चौधरी, ग्रामसेविका पल्लवी गावडे रंधवान यांनी काम पाहिले. सरपंच पदासाठी नरसाळे यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. यावेळी सौरभ पवार, जालिंदर मुसळे, प्रियंका खाडे, मंदा वेताळ, दामिनी मुसळे आदी उपस्थित होते. निवडीनंतर उपस्थितांच्या हस्ते नरसाळे यांचा सत्कार करण्यात आला. ग्रामस्थ व सदस्यांना विश्वासात घेऊन गावच्या विकासासाठी प्रयत्न केले जातील असे नरसाळे यांनी या प्रसंगी सांगितले.
