आमची संसाराची स्वप्न बाळाच्या जाण्याने संपली
टाकळी हाजी, ता. ७ : ‘‘साहेब, आमच्या बाळाच्या जाण्याने आमच्या संसाराची स्वप्न संपली, तुम्हीच आमचं आधार आहे. डोळ्यादेखत मुलाला मारलं,’’ असा टाहो बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या पिंपरखेड (ता. शिरूर) येथील रोहन बोंबे यांची आई माधुरी व वडील विलास यांनी फोडताच माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचेही डोळे डबडबले. ते म्हणाले, ‘मलाही एकच मुलगी आहे, तुमचा दुसरा मुलगा ऋतिक माझा मुलगा समजून त्यांच्या संपूर्ण शिक्षणाची व कुटुंबाची जबाबदारी मी घेतो, काळजी करू नका.’
पिंपरखेड येथे बिबट्यांच्या हल्ल्यात ठार झालेल्या रोहन बोंबे व शिवन्या शैलेश बोंबे यांच्या कुटुंबाची वळसे पाटील यांनी भेट घेतली.
या वेळी माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी आमदार पोपटराव गावडे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष पाडुरंग पवार, विवेक वळसे पाटील, राजेंद्र गावडे, डॉ. सुभाष पोकळे, सहाय्यक वनसंरक्षक अधिकारी स्मिता राजहंस, उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले, शिरूरचे वन परीक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे, पिंपरखेडचे सरपंच राजेंद्र दाभाडे, जांबूतचे सरपंच दत्ता जोरी, रवींद्र करंजखिले उपस्थित होते.
या वेळी वळसे पाटील व आढळराव यांनी शिवन्याचे वडील शैलेश व त्यांच्या कुटुंबाचे सांत्वन करताना, त्यांना शेतीसंदर्भात असलेल्या अडचणी भिमाशंकर साखर कारखान्यामार्फत सोडविण्याच्या सूचना दिल्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.