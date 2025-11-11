टाकळी हाजीत बिबट्याचा महिलेवर हल्ला
टाकळी हाजी, ता. ११ : टाकळी हाजी (ता. शिरूर) येथे गावडे मळा परिसरात सोमवारी (ता. १०) सायंकाळी रंजना म्हतू गावडे यांना बिबट्याने लक्ष्य केले. मात्र त्यांच्या सोबत असलेल्या गाईने तत्काळ बिबट्यावर प्रतिहल्ला चढवल्याने महिलेचा प्राण थोडक्यात वाचला. या घटनेमुळे वनविभागाने त्वरित पिंजरा लावला आहे.
टाकळी हाजी बंधाऱ्याजवळील मळ्यातील शेतात रंजना गावडे राहतात. त्यांनी सोमवारी सायंकाळी चारा खाण्यासाठी शेतात बांधलेल्या गायींना गोठ्यात आणण्यासाठी गेल्या असता, दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने अचानक हल्ला केला. या हल्ल्यात त्या बेशुद्ध पडल्या असून त्यांना तात्काळ खासगी रुग्णालयात दाखल केले आहे. सुदैवाने त्या धोक्याबाहेर असल्याची माहिती नातेवाइकांनी दिली.
या भागात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्याच्या हालचाली वाढल्या आहेत. मागील महिन्यात दोन ऑक्टोबरला रोहन बोंबे, १२ ऑक्टोबरला शिवन्या बोंबे, तर २२ ऑक्टोबरला भागुबाई जाधव यांच्यावर बिबट्याने हल्ला करून तिघांचा बळी घेतला होता. त्यानंतर काही दिवस शांतता होती. मात्र, सोमवारी पुन्हा नवव्या दिवशीच बिबट्याने मानवी हल्ला केला.
घटनास्थळाचा परिसर घनदाट झाडांनी व्यापलेला असून, ऊस शेती व घोडनदी लगत असल्याने बिबट्याला लपण्यासाठी पुरेसा आश्रय मिळतो. त्यामुळे या भागात शेतकऱ्यांना बिबट्याचे दर्शन वारंवार होत आहे.
घटनेची माहिती मिळताच वनपाल लहू केसकर यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत तपास केला. या संदर्भात शिरूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे म्हणाले, “घटनास्थळी त्वरित पिंजरा लावण्यात आला असून बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी सर्व उपाययोजना करण्यात येत आहेत.”
00785, 00786
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.