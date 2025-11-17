पिंपरखेड परिसरात बिबट्याची दहशत कायम
टाकळी हाजी, ता. १७ : शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड, जांबूत आणि टाकळी हाजी परिसरात बिबट्याचे वावरणे अखंड सुरू असून नागरिकांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आंबेवाडी रस्त्यावर शनिवारी (ता. १५) सायंकाळी नीलेश दाते यांना प्रत्यक्ष बिबट्याचे दर्शन झाले. त्याआधी दाभाडे मळा रस्त्यावरून जात असताना सुनीता पवार यांच्यासमोरही बिबट्या अचानक रस्त्याने आडवा होऊन पसार झाल्याची घटना घडली. टाकळी हाजी येथेही महिला बिबट्याच्या हल्ल्यातून बचावली दररोज कुठे ना कुठे बिबट्याचे दर्शन होत असल्याने नागरिकांची हालचालही कमी झाली आहे. निमगाव दुडे परिसरातील रविवारी शेतात बिबट्याची बछडे आढळली; मात्र प्रौढ बिबट्या अद्याप हाती आलेला नाही. वन खात्याने परिसरात पिंजरा बसवला असला तरी गेले आठ दिवस एकही बिबट्या जेरबंद झालेला नाही.पिंपरखेड येथे दोघांचा तर जांबूत येथे एका नागरिकाचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यानंतर परिसरातील भीती अधिकच वाढली आहे. वनविभागाने नागरिकांना सुरक्षिततेसाठी सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. त्यासाठी वन विभाग सातत्याने या परिसरामध्ये जनजागृती करीत आहेत. मात्र, या घटना घडल्यामुळे सामान्य नागरिक महिला शेतीमध्ये काम करण्यासाठी टाळाटाळ करीत असून लोक सामूहिकरीत्या काम करण्यासाठी जात आहेत. सध्या ऊस तोडणीचे काम जोरात सुरू असून या उसाच्या फडातून बिबटे बाहेर पडताना दिसत आहेत.
वनविभागा पुढे नवे आव्हान
या भागात बिबटे कुत्रे व शेळ्या फस्त करीत असल्याने शेतकरी त्रस्त आहेत. पकडलेल्या बिबट्याला गुजरातमधील वनतारा हलविण्याची वनविभागाची तयारी असून अतिरिक्त पिंजरे उपलब्ध होताच मागणीनुसार विविध ठिकाणी बसवले जात आहेत. मात्र, एकदा पिंजऱ्यात अडकलेला बिबट्या पुन्हा त्या जागी फिरकत नसल्याने वनविभागापुढे नवे आव्हान निर्माण झाले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.