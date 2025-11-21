फाकटे येथे बिबट्या जेरबंद
टाकळी हाजी, ता. २१ : फाकटे (ता. शिरूर) येथील वाळुंज वस्तीवर पकडण्यासाठी पिंजरा लावण्यात आला होता. गुरुवारी (ता. २०) रात्री अखेर सात वर्षांचा नर बिबट्या पिंजऱ्यात जेरबंद झाला आहे. या घटनेमुळे परिसरातील ग्रामस्थांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे.
वनरक्षक लहू केसकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांपासून या भागात बिबट्या वारंवार दिसत असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून आणि ग्रामस्थांकडून येत होत्या. अनेक ठिकाणी शेळ्या- मेंढ्यांवर हल्ले, पाळीव जनावरांचे नुकसान अशा घटना घडत होत्या. त्यामुळे भीतीचे वातावरण अधिकच गडद झाले होते. ग्रामस्थांच्या मागणीवरून वन खात्याने वाळुंज वस्तीवर पिंजरा लावला होता. गुरुवारी रात्री या पिंजऱ्यात बिबट्या शिरल्याची माहिती वन कर्मचाऱ्यांना मिळताच अधिकारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. बिबट्याला तपासणीसाठी माणिकडोह येथील निवारण केंद्रात हलविण्यात आले आहे.
वनविभागाच्या माहितीनुसार, पिंपरखेड, जांबुत, टाकळी हाजी या भागातून हा सतरावा बिबट्या जेरबंद करण्यात आला आहे. सततच्या बिबट्या- उपद्रवामुळे त्रस्त झालेल्या या भागात वनविभाग वाढीव गस्त, पिंजरे आणि जनजागृती मोहीम राबवत आहे. ग्रामस्थांनी या मोहिमेचे स्वागत केले असून, वनकर्मचाऱ्यांचे आभार मानले. परिसरात सध्या कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये म्हणून वनविभागाने दक्षता वाढवली आहे.
