पिंपरखेड येथे अपघात; तरुणाचा जागीच मृत्यू
टाकळी हाजी ता. २३ : पिंपरखेड (ता. शिरूर) येथे भागडी–पिंपरखेड रस्त्यावर अज्ञात वाहनाने दुचाकीला पाठीमागून जोरदार धडक दिल्याने तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (वय २१) सांयकाळी घडली.
या अपघातात निखिल संदीप इचके (वय २३) याचा जागीच मृत्यू झाला झाला. त्याचा मित्र आकाश वसंत इचके गंभीर जखमी झाला आहे. जखमी आकाशवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अपघात इतका भीषण होता की निखिल याच्या डोक्याला गंभीर इजा झाल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर अज्ञात वाहन चालक घटनास्थळावरून फरार झाला.
याप्रकरणी निखिलचे मामा लक्ष्मण कोरके यांनी शिरूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. अज्ञात वाहन चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 00845
