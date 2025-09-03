झेडपीच्या योजनांसाठी करा ३० सप्टेंबर ऑनलाइन अर्ज
थेऊर, ता. ३ : पुणे जिल्हा परिषदेच्या वतीने कृषी विभागांतर्गत शेतकऱ्यांसाठी डीबीटी(डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) तत्त्वावर विविध योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याचे आवाहन हवेली पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी एस.एम.शेलार यांनी केले आहे. शेतकऱ्यांनी येत्या ३० सप्टेंबर पर्यंत अर्ज सादर करावेत असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज दाखल केल्यानंतर, जिल्हा परिषदेकडून तालुका निहाय यादी प्रसिद्ध होईल. यादीत मंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांनी योजनेतील अवजारे व साहित्य स्वखर्चाने खरेदी केल्यानंतर,मंजूर अनुदानाची रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.या योजनेअंतर्गत उपलब्ध साहित्य पुढील प्रमाणे आहे .
पाच एच.पी.पाणबुडी इलेक्ट्रिक मोटर, बॅटरी ऑपरेटेड पंप, ताडपत्री सहा बाय सहा मीटर ३७० जी.एस.एम. आदींसह तीन इंची पीव्हीसी पाइप आदींसाठी अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे इच्छुक शेतकऱ्यांनी https:///zppunecessyojana.com या पुणे जिल्हा परिषदेच्या वेबसाईटवर ऑनलाइन पद्धतीने भरावेत.
अर्जासोबत ही कागदपत्रे आवश्यक
अर्जदाराचा फोटो,आधार कार्ड, बँक पासबुक.
रेशन कार्ड, ८ अ व ७/१२ उतारा.
५ एच.पी.इलेक्ट्रिक मोटर पंपासाठी विहिरीची नोंद असलेला सातबारा उतारा आणि वीज बिल.
९० एम.एम पाइप साठी विहिरीची नोंद किंवा पाणी परवाना,
अनुसूचित जाती जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी जातीचे प्रमाणपत्र,
कागदपत्रांची साईज दोन जी.बी.पेक्षा जास्त नसावी.
ऑनलाइन अर्ज मंजूर झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांनी संबंधित कागदपत्रे हवेली पंचायत समितीच्या कृषी विभागात सादर करणे बंधनकारक आहे. अधिक माहितीसाठी हवेली पंचायत समितीच्या कृषी विभागाशी अथवा नजिकच्या ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये संपर्क साधावा असे आवाहन हवेलीचे गट विकास अधिकारी एस.एम.शेलार यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.