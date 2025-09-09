कदमवाकवस्ती येथे प्रवाशाला चौघांनी मारहाण करून लुटले
थेऊर, ता. ९ : पुणे- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर रिक्षातून प्रवास करीत असताना खासगी सुरक्षा रक्षकाला रिक्षाचालकासह ४ जणांनी मारहाण करून लुटल्याची घटना कदमवाकवस्ती (ता. हवेली) येथील दत्त मिसळ हॉटेलसमोर घडली. यामध्ये सुरक्षा रक्षक जखमी झाला आहे. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात चार अनोळखी व्यक्तींच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सदर घटना रविवारी (ता. ७) सायंकाळी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास घडली. यामध्ये नामदेव विकास पवार (वय २३, रा. कदमवाकवस्ती; मूळ उदतपूर, ता. लोहारा, जि. धाराशिव) हे सुरक्षा रक्षक जखमी झाले आहेत. त्यांच्याजवळील १८ हजार रुपये किमतीचा मोबाईल फोन व साडेतीन हजार रुपयांची रोकड चोरट्यांनी लंपास केली आहे.
नामदेव पवार हे खासगी सुरक्षा रक्षकाचे काम करतात. ते नेहमीप्रमाणे रविवारी रिक्षामधून (क्र. एमएच १२ के आर २०७०) कामावर चालले होते. तेव्हा रिक्षामध्ये ४ अनोळखी व्यक्ती होते. पवार हे पाठीमागील सीटच्या मध्यभागी बसले होते. रिक्षा पुणे- सोलापूर महामार्गावरून जाताना कदमवाकवस्ती येथील दत्त मिसळ हॉटेलसमोर आल्यानंतर बाजूला घेतली आणि पवार यांना रिक्षा चालकासह त्याच्या सोबत असलेले इतर तीन व्यक्तींनी लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. त्यानंतर पवार यांना रिक्षातून खाली ढकलून दिले. त्यामुळे त्यांना पायाच्या टाचेला जखम झाली, तर मांडीला मुक्का मार लागला. त्यांना जखमी केल्यानंतर आरोपींनी त्यांच्या पॅन्टच्या खिशातील १८ हजार रुपये किमतीचा मोबाईल हॅन्डसेट व खिशातील पाकिटामधील साडेतीन हजार रुपयांची रोकड, आधार कार्ड, पॅनकार्ड, एटीएम कार्ड जबरदस्तीने काढून चोरुन नेले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.