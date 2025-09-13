अल्पवयीन वर्ग मैत्रिणीवर अल्पवयीन मित्राचा बलात्कार
थेऊर, ता. १३ : अकरावीच्या वर्गात शिकत असलेल्या अल्पवयीन मुलीवर तिच्याच वर्गातील अल्पवयीन मित्राने वारंवार बलात्कार केल्याची घटना लोणी काळभोर (ता. हवेली) परिसरात घडली असून, मुलगी सात महिन्यांची गर्भवती राहिल्यानंतर हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. याबाबत लोणी काळभोर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत अल्पवयीन आरोपीला ताब्यात घेतले.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडिता १६ वर्षांची आहे, तर अल्पवयीन आरोपी १७ वर्षाचा आहे. दोघेही लोणी काळभोर परिसरातील एकाच इमारतीत राहतात. तसेच, लोणी काळभोर येथील एका नामवंत शैक्षणिक संकुलात एकाच वर्गात शिक्षण घेत आहेत. शाळेत दोघेही एकत्रच जात येत. दोघेही एकत्र अभ्यास करीत होते. जानेवारी २०२५ मध्ये दोघेजण इमारतीच्या गच्चीवर अभ्यास करत होते. तेव्हा आरोपीने गच्चीवर असलेल्या रुममध्ये नेऊन पीडीतेवर बलात्कार केला. त्यानंतर तिला धमकी देत जानेवारी २०२५ ते ११ सप्टेंबर २०२५ या दरम्यान वारंवार शारीरिक संबंध ठेवले. यातून पीडिता ७ महिन्यांची गर्भवती राहिल्यानंतर सदर धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला.
याप्रकरणी पीडीतेच्या वडिलांनी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यानुसार अल्पवयीन मुलावर गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आहे. पुढील तपास लोणी काळभोर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक प्रल्हाद जगताप करत आहेत.
