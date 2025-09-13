अवलियाचा उलटा पायी प्रवास
थेऊर, ता. १३ : फुरसुंगी ते अक्कलकोट मार्गे तुळजापूर उलटे पायी चालत वाहतूक नियम, मतदानाचा अधिकार आणि सामाजिक जनजागृती करणाऱ्या अवलिया बापूराव गुंड यांचा प्रवास सातत्याने चर्चेचा विषय ठरला आहे.
हवेली तालुक्यातील फुरसुंगी येथील ५६ वर्षीय बापूराव गुंड, जे एम.ए. समाजशास्त्रात पदवीधर असून ‘अवलिया’ या नावाने ओळखले जातात, गेल्या नऊ वर्षांपासून फुरसुंगी ते तुळजापूरचा सुमारे १५० किमीचा प्रवास उलटे पायी करत आहेत. त्यांच्या या प्रवासाचा उद्देश वाहतूक नियमांचे पालन करणे, मतदानाचा हक्क बजावणे आणि सामाजिक जनजागृती करणे हा आहे. या वर्षी त्यांनी हा प्रवास १२ सप्टेंबर रोजी सकाळी ६ वाजता फुरसुंगी येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ नतमस्तक होऊन, तसेच श्री शंभू महादेवाचे आशीर्वाद घेऊन सुरू केला. तुळजाभवानी मातेच्या दर्शनासाठी त्यांनी निघाले. गेल्या ३५ वर्षांपासून बापूराव गुंड राज्यभर दुचाकीवर फिरून मतदानाविषयी जनजागृती करत आहेत. "मतदारांनी शंभर टक्के मतदान करावे," असे त्यांचे ठाम मत आहे. त्याशिवाय, ‘बेटी बचाव, बेटी पडाव’, ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’, ‘पाणी वाचवा, जीवन वाचवा’ या संदेशासह विविध सामाजिक विषयांवरही ते जनजागृती करतात. दर दिवशी मुक्कामाची सोय होईपर्यंत प्रवास करीत हा अवलिया फुरसुंगी, लोणी, यवत, इंदापूर, मोहोळ, सोलापूर, अक्कलकोट मार्गे तुळजापुरला जाणार आहे. हा अवलिया शनिवारी (ता. १३) पुणे सोलापूर रस्त्याने जाताना दुपारच्या विसाव्यासाठी उरुळी कांचन जवळ खेडेकर मळ्यात थांबला होता. त्यावेळी त्यांच्या या कार्याचे स्थानिकांनी कौतुक केले.
मतदान हा आपला मूलभूत हक्क आहे. प्रत्येक नागरिकाने जागरूक राहून आपल्या भागातील चांगले प्रतिनिधी निवडावे. तसेच वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करणे गरजेचे आहे जेणेकरून महाराष्ट्र अपघातमुक्त होईल.
बापूराव गुंड, अवलिया
