बकोरीत बिबट्याची दहशत
थेऊर, ता. २० : बकोरी परिसरात बिबट्याचा वावर दिवसेंदिवस वाढत असून शेतकऱ्यांसह नागरिक प्रचंड धास्तावले आहेत.
बकोरी येथील शेतकरी बापू रोहिदास ठाकर यांच्या गोठ्यात शुक्रवारी (ता. १९) रात्री बिबट्याने हल्ला चढवून तब्बल चार मेंढ्यांचा जीव घेतले तर २ मेंढ्या मरणगात्र केल्या. हल्ल्यानंतर काही मेंढ्या बिबट्याने उसाच्या शेतात ओढून नेल्याचेही निदर्शनास आले आहे. सकाळी झोपेतून उठल्यावर शेतकरी ठाकर यांना हा संपूर्ण प्रकार लक्षात आला. त्यांनी ताबडतोब वृक्ष मित्र चंद्रकांत वारघडे यांच्याशी संपर्क साधला.वारघडे यांनी लगेचच वन अधिकारी बाळासाहेब जिवडे यांना माहिती देऊन संबंधित शेतकऱ्याला त्यांचा मोबाईल नंबर पाठवला. घटनास्थळी दाखल झालेल्या जिवडे यांनी पाहणी करून पंचनामा केला आणि शेतकऱ्यांना सावध राहण्याचे आवाहन केले.नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण गेल्या काही दिवसांपासून बकोरी व परिसरातील गावांमध्ये बिबट्याचे दर्शन वारंवार होत असल्याने नागरिक दहशतीत आहेत. पशुधनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून भविष्यात मानवी जिवालाही धोका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. “नागरिकांनी रात्री अपरात्री घराबाहेर जाणे टाळावे, पशुधन सुरक्षित बांधून ठेवावे. वनविभागाने तातडीने बिबट्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून योग्य तो बंदोबस्त करावा, अन्यथा गंभीर घटना घडू शकतात,”असे आवाहन वृक्ष मित्र चंद्रकांत वारघडे यांनी केले आहे.
