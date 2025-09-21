दुचाकीच्या डिकीत सुरा घेऊन फिरणाऱ्यांना तिघांना बेड्या
थेऊर, ता.२१ : दुचाकीच्या डिकीत लोखंडी सुरा घेऊन फिरणाऱ्या तिघांना लोणी काळभोर पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांच्याकडून दुचाकीसह हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. पोलिसांनी ही कारवाई कदमवाकवस्ती (ता.हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीतील इंदिरानगर परिसरात शनिवारी (ता.२०) रात्री दीड वाजण्याच्या सुमारास केली आहे.
अफसर एहसान अन्सारी (वय ३१,रा. इंदिरानगर कदमवाकवस्ती, ता हवेली), नदीम मेहबूब मुलाणी (वय २३ रा.माळीमळा, लोणी काळभोर,ता हवेली) व रोहित सतीश नवगण (वय.२६,रा.म्हसोबा मंदिराजवळ, काळेपडळ, हडपसर) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. याप्रकरणी पोलिस अंमलदार सूरज कुंभार यांनी सरकारच्या वतीने लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,लोणी काळभोर पोलिसांचे एक पथक शुक्रवारी(ता.१९) रात्री गस्त घालत होते.गस्त घालत असताना, पथकातील पोलिस हवालदार रामहरी वणवे यांना तीन इसम कदमवाकवास्ती येथील पालखी तळाजवळ संशयास्पद थांबले असून एकाच मोटारसायकलवर फिरत आहेत अशी माहिती पोलिसांना एका खबऱ्यामार्फत मिळाली होती. मिळालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने पोलिसांनी सदर ठिकाणी छापा टाकला.तेव्हा वरील तीन आरोपी आढळून आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.