लोणी काळभोर येथे कंटेनरचा अपघात
थेऊर, ता. २३ : पुणे- सोलापूर महामार्गावर लोणी कॉर्नर (ता. हवेली) येथे चालकाचे कंटेनरवरील नियंत्रण सुटून झालेल्या अपघातात कंटेनर थेट पुलावरून १२ ते १५ फूट खाली कोसळला आहे. मंगळवारी (ता. २३) सकाळी सात ते सव्वा सात वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला आहे. या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी कंटेनरचे मोठे नुकसान झाले आहे. कंटेनर चालक पळून गेला आहे.
हा कंटेनर हा सोलापूर बाजूकडून पुण्याच्या दिशेने निघाला होता. लोणी कॉर्नर येथे सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास आला असता चालकाचे कंटेनरवरील नियंत्रण सुटले व कंटेनर दुभाजक तोडून थेट हॉटेल जगदंबच्या पाठीमागे असलेल्या १२ ते १५ फूट पुलाच्या खाली कोसळला. अपघातामुळे मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. या अपघाताची माहिती मिळताच भरपावसात वाहतूक शाखेचे कर्मचाऱ्यांनी वाहतूक कोंडी सुरळीत केली. दरम्यान, लोणी काळभोर पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक योगेश पैठणे, मार्शलचे खोत व ताम्हाणे यांनी अपघात ग्रस्त कंटेनरची पाहणी करून पुढील कार्यवाही सुरू केली आहे.
00230
