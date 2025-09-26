कुंजीरवाडीत २ लाख ३० हजारांची वीजचोरी उघडकीस
थेऊर, ता. २६ : कुंजीरवाडी (ता. हवेली) येथील धुमाळ मळा परिसरात विद्युत मीटरमध्ये छेडछाड करून २ लाख ३० हजारांहून अधिक रुपयांची वीजचोरी उघडकीस आणण्यास महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या पथकाला यश आले. याबाबात लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात बापलेकावर गुन्हा दाखल केला आहे.
काशिनाथ शंकर भोंडवे व शिवराम काशिनाथ भोंडवे (दोघेही रा. धुमाळमळा कुंजीरवाडी), अशी गुन्हा दाखल केलेल्या बापलेकांची नावे आहेत. याप्रकरणी दीप्ती अनिल पाटील (वय. ४४, रास्ता पेठ, पुणे) यांनी फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी दीप्ती पाटील या महावितरणच्या मुळशी विभागातील भरारी पथकात उप कार्यकारी अभियंता या पदावर कार्यरत आहेत. त्यांच्या सहकारी सोनाली बावस्कर, वरिष्ठ तंत्रज्ञ शुकलाल जाधव यांचे भरारी पथक कुंजीरवाडी परिसरात विद्युत संचाची तपासणी करीत होते. तेव्हा काशिनाथ भोंडवे यांच्या मीटरचे सील तोडून छेडछाड केल्याचे आढळून आले. वीज मीटर उघडून पहिले असता मीटरच्या सीटी सर्किटमध्ये रेझिस्टन्स बसवल्याचे आढळून आले.
दरम्यान ,भोंडवे यांनी अनधिकृतपणे वीज मीटरमध्ये छेडछाड करून मागील ८७ महिन्यांत १३ हजार २६ युनिटची वीजचोरी केली आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीचे २ लाख २८ हजार ९२१ रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. तसेच तडजोड देयक ६ हजार रुपये आजतागायत भरलेले नाही. त्यानुसार दोघांच्या विरोधात भारतीय विद्युत कायदा २००३ चे कलम १३५ नुसार गुन्हा दाखल केला आहे.
