‘लाडकी बहीण’ अडकली केवायसीच्या कचाट्यात
थेऊर, ता. ८ : राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू करून जवळपास १५ महिने झाले आहेत. या योजनेतील लाभार्थी महिलांना दरमहा १५०० रुपये अनुदान स्वरूपात शासनाकडून दिले जातात. मात्र, नव्याने शासनाने या योजनेतील महिलांसाठी केवायसी करणे अनिवार्य केले आहे व यासाठी १ आक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर असा दोन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. मात्र, केवायसी करताना अनेक अडचणी येत आहेत.
योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची आपले सरकार केंद्र, महा- ई- सेवा केंद्र किंवा ऑनलाइन सर्व्हिस देणाऱ्या केंद्रांवर गर्दी होत आहे. तसेच, काही महिला घरातील सुशिक्षित मुला- मुलींच्या माध्यमातून मोबाइलद्वारे केवायसी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, या केवायसीसाठी शासनाकडून उपलब्ध असलेले पोर्टल वा सर्व्हर सातत्याने बंद पडत असल्याने महिलांची कुचंबणा होत आहे. तासनतास थांबून देखील केवायसी प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. यासाठी त्या महिलेचे व तिच्या पतीचे किंवा वडीलांचे आधार कार्ड व त्यांना लिंक असलेले मोबाईल ओटीपीसाठी आवश्यक आहेत. मात्र, या पोर्टलवर केवायसी करण्यासाठी महिलेच्या आधार कार्डचा नंबर टाकला व ओटीपी मागितला की, एक एरर येत. कधी ओटीपी येतो मात्र, तो ओटीपी टाकण्यासाठी जो पर्याय उपलब्ध झाला पाहिजे तो उपलब्ध होत नाही. महिला व बाल विकास विभागाने याबाबत लक्ष घालून महिलांची कुचंबणा दूर करावी, अशी मागणी बहुसंख्य महिलांकडून केली जात आहे.
ट्रॅफिक जाम मेसेज
काही जाणकारांच्या मतानुसार ही केवायसी ऑनलाइन पद्धतीने करण्यासाठी जो सर्व्हर उपलब्ध करून दिला आहे, त्या सर्व्हरवर त्याच्या तांत्रिक ताकदीपेक्षा अधिक कामाचा ताण आल्यावर चालत नाही. याचे कारण मोबाईलवर जी मंडळी ते पोर्टल ओपन करून केवायसी करण्याचा प्रयत्न करतात ते काम झाले अथवा नाही झाले तरीही त्यांनी केलेले लॉगिन बंद करत नसल्यामुळे इतरांना या सर्व्हरचा ॲक्सेस मिळत नाही. त्यामुळे ट्रॅफिक जाम असा मेसेज दाखवतो. त्यामुळे मोबाईलवर हे पोर्टल ओपन होणे बंद करावे किंवा सर्व्हरची कॅपॅसिटी वाढवावी जेणेकरून महिलांना हेलपाटे न मारता एकाच हेलपाट्यात त्यांची केवायसी पूर्ण करून समाधानाने घरी जाता येईल.
महिला गोंधळाच्या मनःस्थितीत
दुसरी विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्या महिला विधवा आहेत, त्यांच्या केवायसीसाठी नेमके दुसरे आधार कार्ड कोणाचे वापरायचे किंवा कोणता पर्याय वापरायचा याची माहिती शासनाकडून न मिळाल्याने त्या महिला गोंधळाच्या मनःस्थितीत आहेत. त्यांना मार्गदर्शक पर्याय उपलब्ध व्हावेत, अशा मागणी महिला करीत आहेत.
00266
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.